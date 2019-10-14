Как Трамп всех запутал

Американцы и весь мир уже давно привыкли к полнейшей непредсказуемости Дональда Трампа. Однако реакция хозяина Белого дома на последние события в Сирии, в первую очередь на начало военной операции Турции против сирийских курдов все больше напоминает театр абсурда в стиле Эжена Ионеско.

«Если Турция предпримет нечто такое, что я с моей великой и несравненной мудростью сочту недопустимым, я полностью разрушу экономику Турции (как это я делал раньше)», — написал Трамп в своем Twitter. На следующий день он дополнил свою угрозу: «Немотивированное и ненужное использование военной силы Турцией приведет к разрушению ее экономики и ее хрупкой валюты».

«Зеленый свет» для Эрдогана

Парадокс состоит в том, что ровно за день до первого угрожающего заявления он фактически дал Реджепу Эрдогану «зеленый свет» на проведение военной операции в Сирии, которую тот задумал, чтобы, по его слова, создать «зону безопасности» вдоль турецко-сирийской границы, а, на самом деле, чтобы покончить с присутствием там сирийский курдов. Тот факт, что Трамп сразу после разговора с Эрдоганом объявил о выводе американских военнослужащих из этого района, нельзя трактовать иначе как предоставление Турции carte blanche на военную операцию.

Трамп теряет поддержку и среди «белых евангелистов», 80 % которых поддержали его на выборах 2016 года. Телепроповедник Пэт Робертсон, в прошлом горячий сторонник Трампа, сказал, что тот «теряет поддержку небес из-за предательства курдов»

Этот шаг Трампа независимо от его последующих грозных деклараций был воспринят в Америке и во всем мире как предательство курдов — главного союзника США в борьбе с исламскими радикалами. «Безопасная зона» в Сирии может стать «смертельной ловушкой» для США, пишет The Washington Post. Трампа подвергли жесткой критике даже его сторонники среди республиканцев в сенате. Так, влиятельный сенатор Линдси Грэм обвинил президента в том, что тот «бросил своих курдских союзников».

Трамп теряет поддержку и среди так называемых «белых евангелистов», 80 процентов которых поддержали его на выборах 2016 года. Известный телепроповедник Пэт Робертсон, в прошлом горячий сторонник Трампа, сказал, что тот «теряет поддержку небес из-за предательства курдов».

Наконец, американские эксперты указывают, что военная операция Турции против курдов значительно ослабит борьбу против исламских террористов. Америка при Трампе и так ничего особенно не достигла в этой борьбе, а сейчас ее самоустранение грозит тем, что бандиты под черными знаменами снова могут начать завоевывать потерянную территорию.

Что же касается уверений Трампа, что он руководствуется интересами Америки, возвращая домой солдат и прекращая «бесконечную войну», то они также звучат неубедительно. "Когда мы там были, в стране сохранялся относительный мир, — говорит конгрессмен- республиканец Дэн Креншоу из Техаса. — Мы уходим — Турция атакует наших курдских союзников и обстреливает место расположения американских солдат, обстреливает одновременно и тюрьму ИГИЛ (организация, запрещенная в России), из которой исламисты уже давно бежали. Какой сценарий из двух больше напоминает бесконечную войну?»

Тест для Трампа

В заявлениях последних дней Трамп сообщает руководству Турции, что под «недопустимыми действиями» он подразумевает этнические чистки курдов. Но в то же время президент дает понять, что никакую военную силу против Турции он применять не собирается, а его санкции будут носить лишь экономический характер.

Трамп ориентируется на прецедент, имевший место в августе этого года. Тогда в ответ на задержание в Турции Эндрю Брансона, пастора из Северной Каролины, США резко повысили тарифы на импорт турецкой стали и алюминия. И лишь за один день –10 августа — турецкая лира потеряла больше 18 процентов своей стоимости. Анкара сразу же отпустила пастора.

Как отмечают американские СМИ, Трамп и Эрдоган умудряются обо всем договариваться во время приватных телефонных разговоров. После одного их них в декабре Трамп уже пообещал Эрдогану вывести американские войска из Сирии, приведя в ступор Пентагон, и сейчас лишь повторил это обещание. В июле Вашингтон в ответ на приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 ввел запрет на покупку этой страной американских истребителей F-35. Однако сейчас американские представители говорят, что переговоры между двумя президентами, направленные на то, чтобы преодолеть разногласия, вызванные покупкой С-400, «идут позитивно».

Эрдоган, пишет американская «большая пресса», явно тестирует возможности Трампа наказать Турцию. Но в последние дни речь идет уже не только об этом. Турецкое руководство, похоже, решилось на открытые провокации в адрес Америки.

Так, по данным The Washington Post, Турция преднамеренно обстреляла артиллерийскими снарядами пост, в котором находились бойцы подразделения специальных операций армии США. «Турция уже несколько месяцев знала, что там располагаются наши военные», –говорят изданию четыре действующих и отставных американских офицеров.

Один из офицеров, который служил в Сирии, свидетельствует, что обстрел вели с турецкой стороны границы 155-мм снарядами, которые ложились с обеих сторон от поста. «Это оружие площадного поражения, — объясняет он. — Мы бы никогда не стали делать ничего подобного с нашими партнерами».

Навстречу импичменту

Сирийский казус еще больше ослабляет позиции Трампа внутри страны в свете начавшейся в конгрессе США процедуры импичмента. Напомним, что формальным поводом для отстранения Трампа от власти стали его переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых президент США просил его найти компромат на сына своего ведущего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. И теперь к этому добавляются и обвинения демократов в палате представителей в предательстве ключевого союзника в Сирии, что, по их убеждению, подрывает национальную безопасность США.

Как сообщает газета, по данным опроса вебсайта FiveThirtyEight, проведенного 11 октября, 49,3% опрошенных поддерживают импичмент в то время, как 43,5 % выступают против

«Американцы разделены по вопросу импичмента, так же как и своем отношении к Трампу, — пишет The New York Times. — Но поддержка усилий демократов растет даже в тех местах, в которых Трамп победил на выборах и, в частности, среди политически важной группы — независимых избирателей».

Как сообщает газета, по данным опроса вебсайта FiveThirtyEight, проведенного 11 октября, 49,3% опрошенных поддерживают импичмент в то время, как 43,5 % выступают против. The Washington Post провела собственное расследование, которое показало, что инициативу палаты представителей конгресса США поддерживают 58 процентов американцев.

«В то время, как палата представителей создает условия для импичмента Трампа, мало кто верит, что в сенате наберется две трети голосов, чтобы заставить его уйти, — говорит Дэвид Прайесс, ученый из университета Джорджа Мейсона и бывший сотрудник ЦРУ. — Однако эта общепринятая точка зрения может быть и не верна. И хотя никто не гарантирует, что президента подвергнут импичменту, его отречение более вероятно, чем многие эксперты допускают».

Как считает Прайесс, все большее число сенаторов в свете растущего числа проколов Трампа внутри страны и за ее пределами начали склоняться к тому, что отказ от поддержки президента перестал быть для них серьезным политическим риском. Наоборот, многие задумались о собственной карьере перед предстоящей избирательной кампанией.

Фото: REUTERS/Leah Millis via nv.ua