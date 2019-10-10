Юлия Юзик рассказала об обвинениях Ирана при задержании

Обвинения с иранской стороны строилось на контактах Юлии Юзик с израильтянами в Facebook и созвучности ее фамилии со словом «еврей» на фарси. Об этом освобожденная сегодня журналистка рассказала «МБХ медиа».

«Там, чтобы сделать такое обвинение человеку, достаточно того, что они видели в моем Facebook какие-то контакты, переписки или комментарии людей, которые живут в Израиле. Они в Иране считают меня еврейкой. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как «еврей». Вот этих контактов в Facebook, даже не лично, достаточно, чтобы предъявлять такие обвинения», — рассказала Юзик.

Ранее представитель Ирана Али Рабии заявлял, что задержание журналистки было связано с проблемами с визой, а не с обвинениями в шпионаже.

Юзик также сообщила, что в Тегеране у нее не было адвоката, и в течение недели к ней не приходил российский консул. Как оказалось, консульство не известили о задержании. Накануне освобождения ей предъявляли еще более усугубляющие положение факты, которые могли привести к пожизненному заключению. Что именно ей сказали, журналистка не уточнила.

Юлию Юзик задержали в Иране 2 октября. В аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Но позже, выломав дверь в номер, прямо из гостиницы ее забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции. Сегодня она вернулась в Москву.

«Дорогие все! Я дома. Спасибо вам за ту нереальную поддержку, которую вы оказали мне и спасли мне жизнь! Мой айфон и средства связи остались в Иране, я могу сейчас написать лишь короткое сообщение и выйду на связь завтра. По обвинениям, которые мне предъявили, живыми из иранской тюрьмы не выходят, и то, что я здесь сегодня — это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня. Спасибо моей стране, что спасла меня», — написала Юзик в Facebook.