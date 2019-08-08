К сотрудникам ФБК пришли с обысками

Обновлено: с обыском пришли и к видеомонтажеру ФБК Виталию Колесникову, сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. По словам Леонида Волкова, Колесников «не фигурировал в сливах про «отмывание»; его вина, очевидно, в том, что он занимается монтажом видеороликов основного канала Алексея Навального. То есть решили заодно украсть всю его технику и покопаться в флешках/дисках, узнать про новые расследования».

К сотрудникам ФБК, юристам Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками. Как сообщает «Апология протеста», обыски проходят в рамках уголовного дела о легализации денежных средств (ст. 174 УК).

Замятин пока не открывает дверь силовикам, ожидая адвоката, у Помазуева обыск уже закончился, у Гимади он еще ведется. «Именно они помогают с обжалованием незаконных решений задержанным на акциях в ЕСПЧ», — отметила Любовь Соболь.

«Ждем подтверждения информации от адвокатов, но 99% что эти утренние обыски связаны с тем, что вчера Бастрыкин передал «дело ФБК» (об «отмывании») в главное следственное управление СК. То есть теперь несуществующий миллиард ищет бригада следаков в генеральских погонах», — прокомментировал обыски Леонид Волков.

3 августа СК сообщал, что по материалам о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд руб., поступившим из МВД, возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). По данным следствия, «с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение Фонду борьбы с коррупцией, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации».

Вячеслав Гимади написал в Facebook, что ничего противозаконного не совершал: «Приносил людям пользу: писал заявления по закону о противодействии коррупции, защищал людей в судах, читал лекции, с грамотной и успешной командой помогал сотням людей бороться с несправедливостью в ЕСПЧ. Информацию о готовящейся провокации СК получил еще в пятницу, но, несмотря на отпуск, остался в Москве с коллегами, чтобы продолжить защищать права людей во время арестов, обысков и при обжаловании незаконных отказов в регистрации кандидатов».