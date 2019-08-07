Окончательный отказ

Обновлено: На заседании 7 августа Центральная избирательная комиссия окончательно отказала Любови Соболь в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму. Члены ЦИК проголосовали единогласно.

Центральная избирательная комиссия окончательно отказала в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму Дмитрию Гудкову.

Комиссия продолжает заседание, рассматривая жалобу Любови Соболь.6 августа решение об отказе в регистрации приняла рабочая группа ЦИК в отношении Гудкова Любови Соболь , Александра Руденко и Елены Русаковой.

Независимые кандидаты указывали на некачественную почерковедческую экспертизу МВД и ошибки нотариусов. Также представители Гудкова и Соболь накануне готовы были предъявить заявления жителей Москвы о том, что они действительно оставляли свои подписи, но рабочая группа избиркома не стала принимать их. Сегодня зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что ряд из этих заявлений подделаны.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Алексей Венедиктов ранее утверждал, что экспертиза подписей «будет проведена на уровень выше, то есть сотрудниками центрального аппарата МВД — почерковедами, которые ранее не принимали участия в предыдущей экспертизе». По его словам, руководство ЦИК согласилось рассмотреть каждое заявление от избирателя, подпись которого признана недействительной. Но, как указал на заседании ЦИК представитель Гудкова, только сегодня за два часа до заседания он получил выводы этой экспертизы, но не ее саму.

Представителям Димы Гудкова дали «новое заключение экспертов МВД», сделанное по запросу Памфиловой — 3 листочка без конкретики и даже без списка подписей. Дали ее сегодня за 2 часа до финального заседания ЦИК. Мне даже такую не дали. — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 7, 2019