В результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 70 детсадов и 31 школа

От взрыва на оборонном АО ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске кроме производственных помещений и жилых домов повреждения получили 70 детсадов и 31 школа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«В результате чрезвычайной ситуации в медицинские учреждения обратилось 84 человека, госпитализировано 16 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии легкой и средней тяжести. Угрозы их жизни и здоровью нет. К счастью, погибших и пропавших без вести нет», — рассказал Никитин.

Говоря о зданиях детсадов и школ, он отметил, что «серьезных повреждений нет, но выбиты стекла»: «Поставлена задача устранить последствия в самые короткие сроки. Жителям пострадавших от взрыва домов нужно обратиться по телефону 112 либо в свою управляющую компанию. Все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены. Что касается коммерческих объектов — то мы будем координировать восстановление объектов и возмещение ущерба со стороны работодателей».

Как рассказал начальник Главного управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, еще к 18:00 1 июня были ликвидированы все возможные последствия пожара, который перекинулся на лесной массив.

1 июня около полудня в Дзержинске на заводе АО «ГосНИИ «Кристалл» произошло два взрыва на складе готовой продукции. Предприятие занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ и составов. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.