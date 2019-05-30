Мюллер сделал свое дело

Выступление Роберта Мюллера перед прессой стало первым с момента его назначения на пост в мае 2017 года. На вопросы журналистов он отвечать не стал, о чем представителей СМИ предупредили за ранее. В начале своей 10-минутной речи спецпрокурор отметил, что может теперь сделать публичное заявление, поскольку расследование завершено, его офис закрывается, а сам он уходит из Министерства юстиции и возвращается к частной жизни.
По его словам, расследование, которым занимался его офис, имеет «огромную важность». В целом он подтвердил выводы своего доклада, который ранее представил генпрокурор США Уильям Барр.
Мюллер отметил, что не дает комментариев относительно виновности или невиновности конкретных лиц, так как каждый считается невиновным, пока его обратное не будет доказана в суде.
«Мы пришли к выводу, что не можем сделать определенного заключения по вопросу о том, совершил ли президент преступление. Это окончательная позиция офиса, и мы не будем комментировать какие-либо иные выводы или предположения о президенте», — отметил спецпрокурор, добавив, что «если бы мы были уверены, что президент точно не совершил преступления, то мы бы так и сказали».
Полная версия доклада Мюллера состоит из 400 страниц. Генпрокурор Барр ранее заявил, что никто из штаба Трампа или других граждан США никаким образом не контактировал ни с Агентством интернет-исследований, ни с российскими спецслужбами. При этом именно российская военная разведка распространила письма со взломанного сервера Демпартии через Wikileaks.
После заявления Мюллера президент Дональд Трамп написал в Twitter, что тот не сказал ничего нового: «Доказательств недостаточно, следовательно, в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо».
Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2019 г.