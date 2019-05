Мюллер сделал свое дело

Выступление Роберта Мюллера перед прессой стало первым с момента его назначения на пост в мае 2017 года. На вопросы журналистов он отвечать не стал, о чем представителей СМИ предупредили за ранее. В начале своей 10-минутной речи спецпрокурор отметил, что может теперь сделать публичное заявление, поскольку расследование завершено, его офис закрывается, а сам он уходит из Министерства юстиции и возвращается к частной жизни.

По его словам, расследование, которым занимался его офис, имеет «огромную важность». В целом он подтвердил выводы своего доклада, который ранее представил генпрокурор США Уильям Барр.

«Как утверждалось в тексте обвинения, представленном большому жюри присяжных, российские разведчики, принадлежащие к российским вооруженным силам, организовали скоординированную атаку на нашу политическую систему, — заявил Мюллер. — В то же время в другом тексте обвинения утверждается, что частное российское предприятие проводило операцию в соцсетях, в рамках которой российские граждане притворялись американцами с целью вмешательства в выборы».

Мюллер отметил, что не дает комментариев относительно виновности или невиновности конкретных лиц, так как каждый считается невиновным, пока его обратное не будет доказана в суде.

«Мы пришли к выводу, что не можем сделать определенного заключения по вопросу о том, совершил ли президент преступление. Это окончательная позиция офиса, и мы не будем комментировать какие-либо иные выводы или предположения о президенте», — отметил спецпрокурор, добавив, что «если бы мы были уверены, что президент точно не совершил преступления, то мы бы так и сказали».

Полная версия доклада Мюллера состоит из 400 страниц. Генпрокурор Барр ранее заявил, что никто из штаба Трампа или других граждан США никаким образом не контактировал ни с Агентством интернет-исследований, ни с российскими спецслужбами. При этом именно российская военная разведка распространила письма со взломанного сервера Демпартии через Wikileaks.

После заявления Мюллера президент Дональд Трамп написал в Twitter, что тот не сказал ничего нового: «Доказательств недостаточно, следовательно, в нашей стране человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо».

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.