Активисты ломают заборы, охранники — людей

На медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» 16 мая Владимир Путин общался с журналистами и издателями. Когда почти трехчасовая встреча подходила к концу, а голос президента уже слегка осип, журналистка из Вологды Анна Конанова спросила его о столкновениях между частной охраной и местным населением на станции Шиес Архангельской области, где идет строительство огромного полигона для московского мусора. «Я думаю, чоповцы... выполняют просто свой долг, им поручили, они делают, важно, чтобы они делали это корректно», — ответил президент.

Но для самих сотрудников ЧОП «Гарант безопасности» корректность оказалась не так важна, и 27 мая они снова напали на защитников северных регионов от московского мусора. Нескольких человек жестоко избили, трое попали в больницу.

«Ребята, здесь сейчас был ужас. Драка с чоповцами…. Порядка 60 человек против нас 20. Снимала видео. Разгружали вагоны с песком. Менты просто стоят и не защищают... Руки до сих пор трясутся. Людей избивают, нагоняют ЧОП. Разгружали вагоны с песком. Стройка идет!» — написала на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» Юлия Гнетова, побывавшая в этот день на Шиесе.







Фото: ВКонтакте / YuliaGnetova

«Там человек сто [охранников] стояло, с ухмылкой, типа «резервы там у нас, спят». Ментов куча, какие-то шишки приехали, все ходят с важным видом, у всех [надпись] «Москва» на спине, все с биноклями, в балаклавах, что-то решают. А нас 20 человек», — рассказал активист Михаил из Санкт-Петербурга.

Пострадавшая активистка Оксана Грузд уже в больнице поселка Урдома рассказала, что на нее напало четыре человека. Девушку схватили за руки и за ноги и бросили в канаву. Падая, она ударилась о бетонную плиту и потеряла сознание. У девушки сотрясение мозга, повреждены спина и шея, сломано ребро.





Фото: Виктор Кокарев

Пострадавшая активистка Оксана Грузд уже в больнице поселка Урдома рассказала, что на нее напало четыре человека. Девушку схватили за руки и за ноги и бросили в канаву. Падая, она ударилась о бетонную плиту и потеряла сознание. У девушки сотрясение мозга, повреждены спина и шея, сломано ребро



После того как Оксана пришла в себя, ее забрали полицейские и более трех часов продержали в помещении для полиции на станции. Оксана сообщила, что фельдшер компании «Технопарк», которую пригласили, чтобы проверить состояние пострадавших, назвала одного из активистов, Андрея Савичева, актером и сказала, что людям не стоит ездить на Шиес.

Состояние Савичева, гражданина России и Франции, в итоге оказалось очень тяжелым. Около года назад он перенес операцию на сердце. Во время нападения на активистов один из охранников сильно ударил мужчину в грудь. Последствия удара оказались такими, что Савичев уже не мог передвигаться самостоятельно. После того как у него сильно поднялось давление, его перевезли в больницу Яренска. Активисты сообщили, что незадолго до этого туда позвонили из администрации президента — узнать о состоянии гражданина Франции.

«Охранники московского ЧОП «Гарант безопасности» ведут себя как нацисты в годы войны: избивают экоактивистов, угрожают расправой, скидывают людей в канаву. Они признаются сами, что все это стало возможным из-за покровительства полицейских из Архангельской области, нагло заявляют, что их охраняет ОМОН, а все политические вопросы за них решают московские покровители, — рассказал член правления «Комитета защиты Вычегды» Виктор Вишневецкий. — После нападения чоповцев у людей фиксируют переломы, ушибы, повреждения внутренних органов. Такое впечатление, что среди охранников есть совершенно отмороженные люди, получившие свое рабочее место из-за опыта в подавлении гражданских митингов и участия в уличных драках. Их нарастающая агрессивность в совокупности бездействием полиции очень опасна и может привести к человеческим смертям. А высшие чины в МВД Архангельской области этого как бы не замечают».

Вишневецкий полагает: если все это продолжится, во многих населенных пунктах Архангельской области и Республики Коми начнутся бессрочные акции протеста против незаконного строительства полигона. «Люди все больше понимают, что иным образом достучаться до властей нельзя», — резюмирует активист.





Фото: Виктор Кокарев

«Путина» повалили

Среди активистов, бывавших на Шиесе в последние дни или наблюдавших за событиями, распространено мнение о том, что избиение людей было не только актом запугивания, проверкой, можно ли воздействовать на протестующих силой, но и местью за недавнее бессилие.

За два дня до этих событий на Шиес приехало около трехсот жителей Архангельской области и Республики Коми. Из Архангельска прибыл общественный деятель и известный защитник природы Андрей Христофоров, более известный как Древарх Просветленный.

Утром 25 мая люди вышли к общежитию, в котором предположительно находилось начальство стройки, и заявили, что с этого дня работы на полигоне прекращаются, а незаконный забор вокруг станции будет демонтирован. Они сказали, что готовы выслушать и представителей компании «Технопарк», но к ним никто не вышел. Люди отправились демонтировать забор, охранники и полицейские побежали за ними. Исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Ленскому району подполковник Владимир Ошеров в мегафон угрожал, что за противоправные действия они будут привлечены к штрафам в 100 тысяч рублей, но его никто не слушал. Во время демонтажа забора один из полицейских продолжал убеждать активистов, что они совершают противоправные действия.

— Это самовольная постройка, — попытался объяснить ему активист из Урдомы Александр Голоушкин.

— Александр Николаевич, прекращайте будоражить людей! Я здесь четыре недели, мне надоело это все! — отвечал полицейский.

— Мы в рамках закона демонтировали все и аккуратно сложили рядом, — объяснил один из мужчин.

— Вот будет решение суда убрать забор, тогда вопросов нет!

— А кто собственник? — спросили полицейского, но он не смог ответить.

В разговор вмешался заместитель председателя экологической организации «Комитет спасения Печоры» Иван Иванов. Когда забор только начали незаконно возводить на землях Лесного фонда России, он обращался в полицию с заявлением о самоуправстве.

— Где вы были? Я оспаривал, когда они забор ставили, вы ничего не сделали, — обратился он к полицейскому.

— Почему? — невпопад ответил тот.

— Я не знаю почему!

Пока полицейский и активисты выясняли, кому принадлежит забор и чей заказ выполняет полиция, Древарх Просветленный залез на ограждение и с криком «Это мой забор!» начал откручивать очередной стальной лист.





Фото: Виктор Кокарев

Через некоторое время активисты повалили и часть ограждения, перегораживающую лесную дорогу. С зимы всех приезжавших на Шиес встречала надпись «Путин, помоги!» на стальном листе. И вот теперь забор с именем президента упал в грязь, и по нему проходят люди.





Фото: Виктор Кокарев

Протесты продолжаются

Полигон для несортированного московского мусора на станции Шиес станет самым огромным в Европе, если будет построен. Он запланирован на заболоченной местности. Откуда в северные реки стекает 141 ручей. При попадании в воду свалочные яды могут отравить реки Вычегда и Северная Двина, несущие свои воды в Баренц-регион. Но опасны и самовозгорания, частые на свалках, особенно с учетом местных торфяных болот. Менее чем в километре от Шиеса находится семь веток газопровода «Бованенково-Ухта-Торжок», а также нефтепровод. В итоге любой пожар может стать причиной техногенной катастрофы.

Недавние заявления о приостановке работ и комментарии президента не смогли снизить уровень протестных настроений в Архангельской области и Коми. Напротив, он растет. Люди уверены, что стройку мусорного полигона могут закончить только они сами



Несмотря на это, работы с конца июля 2018 года ведутся без проектной документации, государственной экологической экспертизы и общественных слушаний. После совещания в администрации президента так называемые подготовительные работы решили остановить с 15 июня. Однако это касается только основного заказчика, компании «Технопарк».





Сейчас на Шиес подвозят песок и гравий, а также, по недавним сообщениям активистов, рельсы для строительства железнодорожного тупика, который по заказу РЖД строит компания «Экорейлпро», формально не имеющая отношения к правительству Москвы. Но именно вагоны этой фирмы еще в конце 2018 года активисты заметили на так называемом эко-кластере в московских Люберцах. Оттуда мусор из столицы планируют везти на Север.

Недавние заявления о приостановке работ и комментарии президента не смогли снизить уровень протестных настроений в Архангельской области и Коми. Напротив, он растет. Люди уверены, что стройку мусорного полигона могут закончить только они сами. На следующий день после избиения людей на Шиесе в Архангельске сотни горожан вышли на прогулку в знак поддержки активистов. В Сыктывкаре, который находится менее чем в ста километрах от Шиеса, 2 июня пройдет митинг против московского мусора на российском Севере. Организаторы уверены, что он станет самым многочисленным за последние десять лет.