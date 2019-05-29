Почему Кремль все-таки одобрил выдвижение Беглова в главы Петербурга

Иван Давыдов.

У петербуржцев появилась надежда. Врио губернатора Александр Беглов наконец решился. Об участии в выборах его целую неделю просили представители общественных объединений, рядовые граждане, члены Общественной палаты и даже школьники из движения Юнармия. Школьникам, конечно, на выборах не голосовать, но ведь за ними — будущее, и своего будущего без Беглова они просто не видят. Даже среди ключевых показателей эффективности для сотрудников администрации президента присутствует теперь «рост числа патриотической молодежи», и, похоже, у того, кто отвечает в АП за Петербург, с этим показателем все в порядке.

Беглов длил интригу, размышлял, видимо, достоин ли он столь великой чести, сдюжит ли. Но когда в ходе инспекционной поездки по Курортному району города с прямым вопросом об участии в предстоящей кампании к врио обратился председатель местного Совета ветеранов Виктор Михайлов, он понял — нет дальше смысла отмалчиваться. Если не он — то кто? Отказать ветерану Беглов не смог. Он идет на выборы.

Жест символический — главой администрации Курортного района Беглов работал с 1992-го по 2002-й. Здесь он свой. Он, конечно, всему Петербургу свой, но здесь все по-особенному.

Беглов: начало

На самом деле кампания идет с начала года. Но теперь окончательно выяснилось: в Кремле во что бы то ни стало решили сделать Беглова губернатором Петербурга.

Нового врио назначали после провалов на губернаторских выборах 2018 года, когда проблемных губернаторов меняли сразу в нескольких регионах. В ходе совместной встречи с уходившим Георгием Полтавченко и его сменщиком, Владимир Путин сказал: «Город Петербург — это особая административная единица, это больше, чем административная единица, это пятимиллионный мегаполис со всеми преимуществами и со всеми сложностями».

И читалось это совершенно однозначно: Петербург — это город, в котором мы не уверены. Город с образованным населением. С большим протестным потенциалом. Город-символ, в котором поражение недопустимо. Поэтому непопулярного Полтавченко надо менять. Он просто не потянет выборы.

Путин вообще тогда был предельно осторожен. Беглова он напутствовал так: «К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идёт эта работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе». Неудачи во Владивостоке, Владимире, Хабаровске и Хакасии здорово тогда напрягли руководство страны. Путин оставлял себе пространство для маневра.

Снегопад и патриотическое воспитание

3 октября 2018 года состоялась эта памятная беседа свеженазначенного врио с президентом, а уже 5-го, на церемонии представления правительству города он четко обозначил свои приоритеты: «Один из вопросов, который я бы хотел озвучить, он, наверное, самый важный для меня. Это, конечно, работа по патриотическому воспитанию молодежи. Я не вижу каких-то проблем, чтобы наш город был на первом месте по патриотическому воспитанию». Ну, то есть, как говорится, — сам сказал: вот именно это и есть самый главный вопрос для главы пятимиллионного мегаполиса.

И тут все легко расшифровывалось. Появление Беглова в городе — результат политических провалов в других регионах, приобретших федеральный масштаб. Беглов в первую очередь — про политику, а не про какие-то там хозяйственные дела. «Патриотическое воспитание» — обязательная трескотня, слова без специального собственного смысла, их задача в том, чтобы показать, что город будет встроен в схему всенародной любви к лидеру нации и верности единственно правильному курсу. Эксцессов не должно быть.

Появление Беглова в городе — результат политических провалов в других регионах, приобретших федеральный масштаб. Беглов в первую очередь — про политику, а не про какие-то там хозяйственные дела

А дальше была зима, снег, и скандал. Новая власть задачу по уборке снега просто провалила. Питерские сугробы стали мемом. Вторая столица на фотографиях выглядела так, будто там — война, а не снегопады. Даже звезды шоубиза, максимально далекие от политики и всегда лояльные власти, начали немного бунтовать. Отец Ивана Урганта сломал ногу, поскользнувшись на заледенелом тротуаре. Ургант вышел на улицу с ломом — скалывать гололед, и записал ролик, в котором прозрачно намекал, что это, вообще-то, не его дело, а значит, власть со своей работой не справляется.

В метро Петербурга появились листовки — «Давайте получать травмы, как петербуржцы» (понятная местным отсылка к социальной рекламе — «Давайте говорить, как петербуржцы»). Сотрудника типографии, отвечавшего за их печать, уволили, а в офисах организации «Весна», где листовки разрабатывались, прошли обыски с изъятием оргтехники. Искали экстремизм.

Так Беглов еще раз показал, что он — про политику. Снежные завалы на улицах допустимы. Недопустимы эксцессы. Недопустимо любое выражение недовольства действиями властей, как местных, так и федеральных. У жителей Петербурга есть право только на восторг.

Еще нагляднее этот тезис продемонстрировали горожанам 1 мая, когда ОМОН без жалости разогнал мирное и, что важно, согласованное шествие (это, кажется, бегловское ноу-хау, такого прежде не случалось). Десятки избитых и задержанных, а вишенкой на торте — невероятный приговор одному из организаторов, Андрею Пивоварову: «Организация несанкционированного митинга внутри санкционированного шествия».

Восторгайся, или побьют! Все как один голосуем за верного продолжателя дела великого Путина, прошедшего путь от монтера до полпреда петербуржца, — Александра Беглова!

Цена протеста

Избивать безоружных на улице — это, собственно, и есть политика, самый понятный для власти формат диалога с обществом. Но характерно, что даже проблему со снегом Беглов пытался решить исключительно в информационно-политическом ключе. Вышел ненадолго с лопатой на улицу, немного поковырялся в сугробе под телекамеры, а потом подконтрольные городской администрации СМИ и блогеры попытались превратить «лопату Беглова» в мем.

Снег растаял сам собой, как оно всегда и бывает, а ВЦИОМ провел опрос, и выяснил, что 48% петербуржцев, имеющих право голосовать, — за действующего врио. Глава социологического агентства Валерий Федоров еще и добавил комментарий, который после снежной петербургской эпопеи выглядел откровенным издевательством: «Много факторов оказывает влияние, в том числе и погодная обстановка, снежная зима. Могу сказать, что “лопата Беглова” зашла хорошо. Активность Беглова в решении этой проблемы, в том числе и такими способами, нашла поддержку и признание».

Цена протеста становится серьезной — понятно ведь, что если Беглов не станет губернатором, город этого всего просто не получит. Такой шантаж у властей разного уровня сейчас в ходу, вспомним историю с выборами в МГД и Нютой Федермессер

От установочной социологии — результат, цифры, настраивающие на неизбежный успех в первом туре (пару процентов врио уж как-нибудь заработает), а от эксперта — еще одно подтверждение сформулированных выше тезисов. Если вы видите, что начальник не справился с уборкой снега, значит, ваши глаза вам врут, а он справился. Сомнения запрещены, эксцессы недопустимы.

Но, разумеется, не только полицейскими дубинками и правильными речами подталкивают город к неизбежному триумфу Беглова. Петербуржцев еще и покупают — по московской, собянинской схеме. Ищут дополнительные средства внутри, вливают деньги из федерального бюджета, обещают новые удобные дороги, 29 новых станций метро, и даже некий аналог МЦК (к проекту подключилось РЖД).

Цена протеста становится серьезной — понятно ведь, что если Беглов не станет губернатором, город этого всего просто не получит. Такой шантаж у властей разного уровня сейчас в ходу (вспомним историю с выборами в МГД и Нютой Федермессер).

И цена победы

Кремлю нужна уверенная победа назначенца на выборах. Во-первых, прошлогодние провалы просто не должны повториться. Критерии эффективности для кураторов региональных выборов и на местах, и в администрации президента уже обозначены: 60% голосов при явке, как минимум, в 30%. Близкие Кремлю эксперты на условиях анонимности поделились информацией с РБК, и это не случайность, конечно. Это уже часть подготовки к выборам, фиксация в головах населения правильных цифр.

Во-вторых, как верно заметил президент РФ, Петербург — это особая административная единица. Это его родина. В символическом смысле Петербург даже важнее, чем Москва, поражение ставленника Путина на малой родине Путина, — не рядовое поражение. Это удар и по рейтингу, и по репутации, и даже по самолюбию президента. Это удар по мифологии единения нации вокруг лидера. Поэтому в ход пойдут любые средства для достижения поставленной цели. Градус любви провластных СМИ к врио будет теперь только нарастать, подачек с барского плеча станет только больше, протестно настроенным гражданам следует готовиться к точечным репрессиям, и, разумеется, все наработки последних двадцати лет, позволяющих в день выборов обеспечить нужный результат, тоже пустят в ход.

Но главное — в некотором-то ведь смысле Кремль уже победил. Многолетняя и планомерная работа по зачистке политического поля дает плоды. Кандидат, способный хоть как-то противостоять Беглову на выборах в Петербурге есть только у КПРФ. Но КПРФ любят не все, и, к тому же, это режиссер Владимир Бортко. Во вторник Бортко заявил, что тоже идет в губернаторы. Он известен одиозными взглядами, он консервативнее и жестче провластных консерваторов, он явно не кандидат для несистемной оппозиции. Дальше — пустыня, достойные люди, безусловно, в городе есть, но ни у кого из них нет шанса на заметный результат.

Получается, что для Путина это — битва с самим собой. Его подчиненные должны показать ему, что его город любит его назначенца, причем не просто любит, а сильно любит. Что его (а вовсе не Беглова, мало ли есть при власти выходцев из Питера, которых вполне можно было бы вернуть в Питер) авторитет никто не рискует ставить под сомнение. Что его одобрительного слова хватает, чтобы люди забыли любые ошибки и нелепости и проголосовали за того, на кого он указал.

Кстати, в прошлом году во Владивостоке не вышло. С единороссом Андреем Тарасенко президент перед выборами общался так, как будто тот уже выиграл выборы. А потом был скандал, отмена результатов, и повторное голосование. Неудача (в данном случае это синоним словосочетания «недостаточно триумфальная победа») Беглова в Питере может стать куда как более тяжелым ударом. Вопрос только в том, готовы ли петербуржцы рискнуть обещанными пряниками, и припомнить врио снег, полицейские дубинки, и прочие достижения. В том, куда и насколько глубоко — спасибо Валерию Федорову за изысканную формулировку — вошла горожанам «лопата Беглова».

Фото: avatars.mds.yandex.net