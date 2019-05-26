Журналистика в мире постправды

Слово года

Термин «постправда» редакция Оксфордского словаря английского языка в 2016 году назвала словом года. Составители словаря определили его как «обозначение или отношение к обстоятельствам, в которых объективные факты меньше влияют на формирование общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям».

Такой чести этот неологизм, чуть более 10 лет назад введенный в научный оборот, удостоился благодаря главным образом двум крупнейшим политическим событиям: избранию президентом США Дональда Трампа и Brexit — выходу Великобритании из Европейского союза. Более 70 % заявлений Трампа, сделанных им в ходе президентской кампании, были оценены независимым проектом «Politifact» как ложь или искажение фактов, многие тут же опровергались. Тем не менее, по опросам населения, Трамп считался более честным и заслуживающим доверия, чем его оппонент Хиллари Клинтон.

При проведении референдума о выходе Великобритании из Евросоюза мнение большинства британцев о слишком дорогом пребывании страны в ЕС разошлось с предоставленными цифрами и документами, которые говорили как раз об обратном, показывали, что членство в Евросоюзе обходится для Великобритании существенно дешевле, нежели нахождение вне его.

Более 70 % заявлений Трампа, сделанных им в ходе президентской кампании, были оценены независимым проектом «Politifact» как ложь или искажение фактов, многие тут же опровергались. Тем не менее, по опросам населения, Трамп считался более честным и заслуживающим доверия, чем его оппонент Хиллари Клинтон

Масштабность последствий, вызванных массовым отходом от традиционной дихотомии «правда–ложь», усилила пессимистические настроения среди аналитиков, которые зазвучали в отношении судьбы журналистики с появлением Интернета. В многочисленных публикациях ставится один и тот же вопрос: поскольку исчезает вера в подтвержденные факты, возможно, правда людям уже не нужна?

Политики, конечно, во все времена подвирали и стремились манипулировать общественным мнением. Но консенсус в странах либеральной демократии поддерживался наличием независимой журналистики, именуемой иногда четвертой властью, ключевой функцией которой является предоставление гражданам объективной и достоверной информации. В мире, который перестает быть фактоцентричным, отворачивается от морали и логики, профессиональной журналистике места нет.

Причины кризиса факта

Исследователи указывают на целый ряд причин «кризиса факта» — от переизбытка фактического материала, разнообразия форм передачи информации, приводящих к невозможности проверить надежность и неангажированность источников, до влияния философии и эстетики постмодернизма в массовой культуре, с его релятивизмом, безразличием к проблеме отделения правды ото лжи и даже обоснованием невозможности такого отделения.

Падению доверия к массмедиа содействуют и их коммерциализация, погоня за высокими рейтингами, вовлечение в политическую борьбу и информационные войны. Крен к «постправде» в политической жизни России и отечественной журналистике имеет не только общие, но и специфические причины. Конфронтация с Западом, вмешательство в сирийский конфликт, события на Украине, присоединение Крыма привели к легитимизации «гибридности» в политике.

Правда к политике чрезвычайно чувствительна. Происходит унижение факта, появляется госзаказ на пропаганду: задачей провластных массмедиа становится формирование образа врага (как внешнего, так и внутреннего), меняется стиль подачи информации, он становится негативной лексикой, языком ненависти.

Крен к «постправде» в политической жизни России и отечественной журналистике имеет не только общие, но и специфические причины. Конфронтация с Западом, вмешательство в сирийский конфликт, события на Украине, присоединение Крыма привели к легитимизации «гибридности» в политике

С воинствующим заявлением в защиту постправды выступил сразу после вступления в должность генерального директора Международного информационного агентства «Россия сегодня» в декабре 2013 года телеведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев: «Объективность — это миф, который нам предлагают и навязывают. Время дистиллированной беспристрастной журналистики прошло». При этом он попытался оспорить устоявшееся в современном политическом дискурсе понимание пропаганды как пристрастного распространения взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами (лат. propaganda — дословно «подлежащая распространению вера»), предложив считать пропагандой «попытку просто объяснить».

Оговорка, что «нужна опора на надежные источники», сделанная при повторении своего тезиса об ушедшей в прошлое «дистиллированной журналистике» на международном медиафоруме 6 июня 2016 года, положения не спасла: к этому моменту уже были известны случаи довольно вольного обращения телеведущего с фактами. На программное заявление главы медиахолдинга остро отреагировали представители региональной прессы. Петербургские, уральские и якутские журналисты в своих открытых письмах, обращениях и публикациях были единодушны: журналистика может и должна быть объективной, и пропагандистские приемы ей противопоказаны.

Критерии объективности

Такая реакция напомнила о существовании множества международных и национальных документов — деклараций, хартий, резолюций, профессиональных этических кодексов, объединенных указанием на главную цель журналистов — поиск и доведение до сведения граждан правды, имеющей общественный интерес.

При этом подчеркивается, что критерий правдивости, объективности относится не только к представлению информации, но и к ее комментированию. <…> Тем самым они дают обществу гарантии качества получаемой информации, демонстрируют ответственность профессионального журналистского сообщества и показывают, что нет необходимости в расширенном государственном регулировании СМИ.

В России с 2005 года действует Общественная коллегия по жалобам на прессу — независимая структура гражданского общества, сменившая существовавшее до этого Большое жюри Союза журналистов России. <…> Задача коллегии — разрешать конфликтные ситуации нравственно-этического характера, связанные с профессиональной деятельностью журналистов. Руководствуясь базовыми принципами журналистской этики, на основе рассмотрения ряда информационных споров коллегия сформулировала принципиальные выводы о несовместимости профессии журналиста с пропагандой, выделив следующие ее признаки:

— «объектное» отношение субъекта пропаганды к конкретному человеку;

— целенаправленное сведение многомерного к двухмерному, многоцветного — к черно-белому;

— сужение поля личного морального выбора и ответственности за выбор;

— наличие четкой, подлежащей реализации цели как ожидаемого итога воздействия медиа на «объект»;

— целевой, работающий на жесткий «сценарий» отбор фактов, активное обращение к дезинформации, манипулирование фактами, статистическими данными, мнениями, включая экспертные, или сдвиг акцентов там, где прямая дезинформация представляется невозможной;

— действие в логике «цель оправдывает средства», использование средств и методов, несовместимых с такими ценностями, как честность и правдивость;

— обнаружение, создание и дорисовка «образа врага»; внедрение в массовое сознание и поддержание в нем разделения на «мы» и «они»;

— формирование убеждения в моральной оправданности любого поступка по отношению к «врагу», в том числе — к «внутреннему врагу», врагу потенциальному, лицу, недостаточно лояльному по отношению к доминирующим в обществе институтам, интересам и идеям;

— апелляция преимущественно к эмоциям, чувствам, а не к разуму, игра на страхах и предубеждениях;

— работа «под прикрытием» журналистики, стремление играть роль первичного источника новостей;

— фабрикация признаков надежности, в том числе источников информации;

— формирование лояльности адресата манипулятивного воздействия к системе институтов, интересов и идей, которым служит субъект пропаганды. <…>

Возвращение к ценностям

Подъем или шок от политических потрясений проходит, разум от пропагандистских «бомбардировок» очищается — в итоге доверие к власти и СМИ падает. <…> В целях признания роли свободных и независимых СМИ как фундаментальной ценности демократического общества, поддержки качественной, профессиональной и этической журналистики в своих странах представители органов самоуправления СМИ семи постсоветских государств — Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, России, Таджикистана и Украины — создали в 2011 году Сеть организаций медийного саморегулирования (СОМС) (в 2016 г. вместо выбывшего Таджикистана в Сеть вошла Белоруссия). В 2014 году при СОМС была учреждена Консультационная комиссия по противодействию пропаганде, подготовившая Рекомендации относительно распространения пропаганды в СМИ.

Непререкаемый престиж в обществе журналисты приобретают тогда, когда они не поглаживают власть по головке, а контролируют ее, разоблачают злоупотребления, выполняя тем самым свое главное предназначение — быть цепными псами демократии

Саморегулирование СМИ — сложный процесс. Стандарты журналистики остро дискутируются по всему миру, даже в упрочившихся либеральных демократиях. Отстаивание права на правду нуждается и в солидарности честных, профессиональных журналистов, как это произошло на первой пресс-конференции в январе 2018 года нового посла США в Нидерландах Пита Хустры. Журналисты припомнили ему ложные заявления трехлетней давности.

— Вы писали, — спросил его журналист Воутер Цвирт, — что исламисты заживо сожгли голландского политика. Как его звали?

— Я говорил, — благодушно ответил посол, — об опасности террора.

— Вы писали, — продублировал вопрос другой журналист, — что исламисты заживо сожгли голландского политика. Как его звали?

— Следующий вопрос, — уже раздраженно произнес американец.

— Вы не поняли, — сказал третий журналист, — Вы должны ответить на вопрос, который Вам задали мои коллеги.

Хустра выразил сожаление о сказанном, но смягчил свой ответ в духе постправды: дело не в его взглядах, а в политике США.

Непререкаемый престиж в обществе журналисты приобретают тогда, когда они не поглаживают власть по головке, а контролируют ее, разоблачают злоупотребления, выполняя тем самым свое главное предназначение — быть цепными псами демократии.

*23–24 мая в Санкт-Петербурге прошли XIX Международные Лихачевские научные чтения. Генри Резник с докладом «Журналистика в мире постправды» выступил на пленарном заседании «Мировое развитие: проблемы предсказуемости и управляемости».

**Генри Маркович Резник — первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы.

Фото: pbs.twimg.com