Тереза Мэй уходит

Тереза Мэй сообщила о своем решении покинуть посты главы партии консерваторов и правительства после встречи с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом, высказавшим главе правительства опасения по поводу ее нового плана по выходу Британии из Европейского союза. Мэй продолжит выполнять обязанности премьера, пока консерваторы не выберут себе нового лидера. Этот процесс может занять более месяца.

На Мэй оказывалось давление после того, как ее новые предложения по Brexit, объявленные во вторник, вновь не получили поддержки в парламенте. Объявляя о планах ухода, Мэй заявила, что глубоко сожалеет, что не смогла заручиться поддержкой своего плана, передает «Би-би-си».

«Еще в 2016 году мы дали британцам выбор, британцы проголосовали за выход из Европейского союза. Сегодня я так же уверена, как и три года назад, что при демократии, если вы предоставляете людям выбор, вы обязаны выполнять то, что они решат. Я сделала все возможное, чтобы сделать это... Я сделала все, что могла, чтобы убедить членов парламента поддержать эту сделку. К сожалению, я не смогла этого сделать. Я попробовала три раза. Но теперь мне ясно, что новый премьер-министр должен руководить этими усилиями в интересах страны», — цитирует Мэй The Guardian.



Чтобы добиться успеха, ему или ей придется найти консенсус в парламенте. Такой консенсус будет достигнут только в том случае, если обе стороны будут готовы к компромиссу, отметила Мэй.

21 мая она представила парламенту новый вариант законопроекта о Brexit. Она предложила депутатам проголосовать за повторный референдум по поводу выхода страны из ЕС, а также обещала им голосование по аспектам будущих отношений с Евросоюзом. Большинство парламентариев не поддержали это предложение.



Основным претендентом на пост премьера The Guardian называет бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона. Но, отмечает газета, более десятка других кандидатов из тори «рассматривают возможность бросить свои шляпы на ринг».





В июне 2016 года за Brexit проголосовали 51,9% участвовавших в референдуме, за то, чтобы остаться в единой Европе, — 48,1%. Явка составила порядка 70%. При этом букмекерские конторы тогда говорили, что 73–82% людей ставят на то, что Британия выберет «остаться». Результаты голосования оказались неожиданными не только для тех, кто вел кампанию за то, чтобы остаться в Евросоюзе, но и для самих сторонников Brexit. После объявления итогов референдума выяснилось, что плана дальнейших действий ни у кого нет.

В июле премьером стала Тереза Мэй, сменив на посту Дэвида Кэмерона. Выступая перед зданием парламента 11 июля, она сказала: «Brexit — это Brexit, и мы должны сделать эту историю успешной». В другом выступлении она заявила: «Нам следует в кратчайшие сроки восстановить политическую стабильность и экономическую определенность; объединить партию и страну; провести переговоры о разумном и последовательном выходе из состава Евросоюза. Более того, мы должны превратить Британию в страну, которая работает на благо не только привилегированных классов, но и каждого своего гражданина».

Но выход из ЕС оказался сложной задачей. Основным камнем преткновения стал вопрос о границе между Республикой Ирландия и входящей в состав Соединенного Королевства Северной Ирландией. Договор, подписанный 10 апреля 1998 года и положивший конец террористическим действиям Ирландской республиканской армии против официального Лондона, предусматривал, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть «жесткой границы». Этот режим действует сейчас: товары и жители Северной Ирландии и ирландцы спокойно переходят и переезжают границу в обоих направлениях. Однако выход Великобритании из состава ЕС превращает ее в границу между Соединенным Королевством и Евросоюзом, и это означает таможню и паспортный контроль.