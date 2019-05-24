Пугало Москвы на выборах в Европе

Москва была главным пугалом во время подготовки к стартовавшим 23 мая выборам общего парламента Евросоюза. Не всегда реальное влияние Кремля было столь велико, как об этом говорят европейцы. Однако всю предвыборную кампанию вмешательство России оставалось одной из главных тем, и небезосновательно.







Впрочем, это на уровне СМИ и политиков. Рядовых избирателей традиционно выборы в Европарламент интересуют меньше, чем национальные. Явка в среднем по ЕС обычно немногим превышает 40%, а в бывших соцстранах и вовсе может составлять менее 20%.

Так обстоит дело, например, в Чехии, где предвыборная агитационная кампания идет вовсю, но большинство населения гораздо сильнее интересуется проходящим в соседней Словакии Чемпионатом мира по хоккею. Сами потенциальные избиратели говорят, что в евровыборах ничего не понимают, за что отвечают евродепутаты — тоже не всегда понятно, так что они, может, и придут проголосовать, но выбирать будут, что называется, «сердцем», без долгих рациональных размышлений.

Русская Ибица

Самый громкий предвыборный скандал произошел в Австрии, где меньше чем за неделю до выборов развалилось правительство. Без упоминания России в этой истории не обошлось.

Австрийский канцлер Себастьян Курц вынужден был объявить об отставке своего кабинета министров после того, как несколько немецких изданий обнародовали видеозапись, на которой представитель национал-популистской «Австрийской партии свободы» вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и его однопартиец Йохан Гуденус общаются с предположительной «племянницей русского олигарха Макарова». В ходе разговора они не только обсуждают сексуальные пристрастия как самого Курца, так и австрийского президента Александра Ван дер Беллена, но размышляют, как установить контроль над австрийской прессой по образцу современной Венгрии и раскрывают каналы нелегального финансирования своей партии. По ним русскоязычная знакомая политиков могла бы профинансировать их предвыборную кампанию в обмен на получение выгодных государственных заказов.

Подозрения против «Австрийской партии свободы» в незаконном сотрудничестве с Кремлем, надо сказать, не случайны. Ее представители ездили в Чечню и в Крым, а сама партия еще раньше заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией»

Дело было еще в 2017 году, все участники разговора, как видно по видео, были пьяны, «племянница олигарха» оказалась и вовсе подставной, возможно, даже гражданкой Латвии, ну а вилла, где шла беседа — заранее оборудована скрытой камерой. И все же этого оказалось вполне достаточно, чтобы Штрахе подал в отставку, ну а канцлер Курц объявил о скором проведении досрочных выборов и уволил еще одного ультраправого — главу австрийского МВД Херберта Кикла.

Подозрения против «Австрийской партии свободы» в незаконном сотрудничестве с Кремлем, надо сказать, не случайны. Ее представители ездили в Чечню и в Крым, а сама партия еще раньше заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». Так что новость о том, что ультраправые могли брать деньги у российских олигархов, многими была воспринята как подтверждение давно известных фактов.

Впрочем, вовсе не факт, что обнародование скандального видео помешает партии Штрахе получить хороший урожай на выборах в Европарламент. Националистический электорат в своих предпочтениях достаточно тверд. Разве что часть избирателей переметнется на сторону канцлера Себастьяна Курца, который тоже евроскептик и противник нелегальной миграции.

Брекзит выборам не помеха

В Великобритании похожая история. Тут вообще чуть не до середины мая никто, включая правительство, не знал, пройдут все же выборы в Европарламент или страна раньше реализует свое право выйти из ЕС в соответствии с результатами ранее проведенного референдума. В итоге британцы, в полном соответствии со старым анекдотом, прощаются, но не уходят.

Фараджа обвиняют в сотрудничестве с Россией. Например, с подачи экс-премьера Гордона Брауна британская избирательная комиссия заинтересовалась финансированием предвыборной кампании партии «Брекзит», которая получает очень много небольших частных пожертвований

Значит, стране предстоит избрать 73-х своих евродепутатов. И, судя по соцопросам, победителем из этих выборов выйдет Найджел Фарадж и его партия «Брекзит», которая может рассчитывать на 25-26 мандатов из тех, что закреплены за Великобританией в Европарламенте.

Фараджа, как и австрийских ультраправых, обвиняют в сотрудничестве с Россией. Например, с подачи экс-премьера Гордона Брауна британская избирательная комиссия заинтересовалась финансированием предвыборной кампании партии «Брекзит», которая получает много небольших частных пожертвований, которые по закону в Великобритании ограничены суммой в 500 фунтов.

Браун предположил, что за этими пожертвованиями могут стоять иностранные граждане, что законом также запрещено. И это помимо того, что идет также расследование и против спонсора компании за выход из ЕС во время референдума по Брекзиту Аарона Бэнкса, женатого, кстати, на русской. Происхождение его финансов также пытаются проверить британские компетентные органы, а он, между прочим, и Фараджу успел дать около полумиллиона фунтов стерлингов.

Россия всюду

Кремль пытались уличить в незаконном финансировании европейских правых евроскептиков и на старте кампании по выборам в Европарламент. Только уже в Италии, где о получении «черной кассы» договаривались вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Тут, однако, надо вспомнить, что интересы Москвы гораздо шире, чем только евроскептики и праворадикалы. В той же Франции, где после 2017 года главным российским партнером была Марин Ле Пен, сейчас гораздо теплее о России высказывается левый популист Жан-Люк Меланшон. В Австрии у Кремля отличные отношения не только с «Партией свободы», но и с канцлером Себастьяном Курцем, а близкий к левым и либералам президент Ван дер Беллен только недавно вернулся из Сочи, где встречался с Владимиром Путиным.

На самом деле Россия прекрасно сотрудничает и с мейнстримными европейскими партиями, делая чаще ставку не на политические силы, а на конкретных кандидатов, которые будут потом способны лоббировать ее интересы в Европарламенте

В Германии чаще всего говорят о помощи со стороны России националистам из «Альтернативы для Германии». Однако по-прежнему популярный в социал-демократической партии экс-канцлер Герхард Шредер продолжает работать в совете директоров «Роснефти», а действующая глава правительства Ангела Меркель, несмотря на всю критику в адрес России, активно поддерживает проект «Северный поток-2».

В европейской прессе по-прежнему любят рассуждают о возможных «хакерских атаках» со стороны Кремля и его дружбе с европейскими правопопулистами. Но на самом деле Россия прекрасно сотрудничает и с мейнстримными европейскими партиями, делая чаще ставку не на политические силы, а на конкретных кандидатов, которые будут потом способны лоббировать ее интересы в Европарламенте, чье влияние в ЕС год от года возрастает.





*Иван Преображенский — политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы







Фото: vk.com/elkin_politru

