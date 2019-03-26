Close

#Коррупция

Экс-министр Михаил Абызов под стражей

26.03.2019

В отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о хищении 4 млрд рублей, он задержан. Путин знал об этом заранее

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. По данным РБК, Абызова задержали сотрудники ФСБ в Москве, куда он прилетел из Италии, где жил в последнее время.

«Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК.

Следователи считают, что Абызов с сообщниками «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч. 2,3 ст. 210 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество).

Михаил Абызов занимал руководящие должности в энергетических предприятиях с 1990-х годов. С 1999 года он был зампредом правления, а позже — членом правления РАО «ЕЭС России», куда его позвал работать Анатолий Чубайс. В 2012-2018 годах работал министром по вопросам Открытого правительства, после переизбрания Владимира Путина президентом должность была упразднена, а Абызов в обновленное правительство не вошел.

Как рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Абызова. Осведомлен был и глава правительства Дмитрий Медведев, сказал его пресс-секретарь Олег Осипов.

«Речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства предыдущего состава. Речь идет о его коммерческой деятельности. Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу <…> Если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», — цитирует Осипова ТАСС.

Михаилу Абызову может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Сегодня же бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в коррупции, гособвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Его обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.