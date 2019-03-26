Экс-министр Михаил Абызов под стражей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. По данным РБК, Абызова задержали сотрудники ФСБ в Москве, куда он прилетел из Италии, где жил в последнее время.

«Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК.

Следователи считают, что Абызов с сообщниками «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч. 2,3 ст. 210 УК РФ и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество).

Михаил Абызов занимал руководящие должности в энергетических предприятиях с 1990-х годов. С 1999 года он был зампредом правления, а позже — членом правления РАО «ЕЭС России», куда его позвал работать Анатолий Чубайс. В 2012-2018 годах работал министром по вопросам Открытого правительства, после переизбрания Владимира Путина президентом должность была упразднена, а Абызов в обновленное правительство не вошел.

Как рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Абызова. Осведомлен был и глава правительства Дмитрий Медведев, сказал его пресс-секретарь Олег Осипов.

«Речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства предыдущего состава. Речь идет о его коммерческой деятельности. Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу <…> Если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», — цитирует Осипова ТАСС

Михаилу Абызову может грозить до двадцати лет лишения свободы.

Сегодня же бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в коррупции, гособвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Его обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере.