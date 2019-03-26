Зачем власть унижает Зюганова

Фёдор Крашенинников.

Сразу скажем нет: смысла сколько-нибудь серьезно рассуждать, чем же так виноват Павел Грудинин перед властью, и тем более о том, почему его боятся в Кремле. Сейчас, когда набравшему 9 миллионов голосов экс-кандидату в президенты по совершенно надуманным причинам не дают даже мандата депутата Госдумы, а в ответ он может лишь постоять с драматическим выражением лица на трибуне митинга верных зюгановцев, говорить о нем как о политической фигуре не имеет смысла. Кейс Павла Грудинина — это в общем-то вполне традиционный случай того, как богатого, но не понимающего в политике человека развели и кинули ушлые политиканы. Но, похоже, что вся история с Грудининым была еще и ловушкой для Зюганова, и мастодонт российской системной политики попался в нее, а теперь только вязнет в ней все глубже и глубже. Но давайте рассмотрим всю ситуацию подробно.

Оппозиция в нагрузку

Зюганов и Жириновский достались Путину в нагрузку ко всей политической системе, созданной Ельциным. К 1999 году они так надежно в нее вросли, что избавиться от них оказалось невозможным, в отличие от несистемных, полусистемных и даже таких системных партий как СПС и Яблоко.

С другой стороны, до поры до времени никакого особого смысла избавляться от них не было. Процедура подкупа руководителей партий уже существовала, а после ряда целенаправленных усилий любые возможности для получения политических денег от независимых спонсоров у думской оппозиции исчезли.

Системная оппозиция оказалась полностью зависимой от власти, и от выборов к выборам играла одну и туже роль: изображала критиков режима, чтоб настоящих критиков удобнее было не замечать и не пускать на выборы.

Зюганов, как и его политический близнец Жириновский, были крайне полезны Путину и тем, что оба они старше него и примелькались даже сильнее, чем он. То есть, как бы он ни был стар и затерт, на их фоне он всегда и молод и свеж.

К 2019 году и КПРФ, и ЛДПР стали для Кремля пусть и не особо сильной, но все-таки головной болью: канализировать протест они не могут, влияние на массы у них копеечное, но постоянно что-то просят и требуют

Однако в обмен на оказание всех этих услуг оба партийных вождя требовали не только финансирования себя и своих партий, но и некоторой свободы действий, которая ко всему прочему еще и гарантирована им законами. Даже теоретическая возможность выдвигать без подписей кого угодно на разных выборах в текущих условиях дорогого стоит, потому что ставит под вопрос монополию администрации президента на допуск или недопуск кандидатов на выборы. Сейчас эта опция становится и вовсе опасной для власти в связи с концепцией «умного голосования»: как показали осенние губернаторские выборы, изначально совершенно тусклые кандидаты от системной оппозиции все-таки могут создать угрозу для ставленников Кремля — причем даже вопреки собственному желанию и без внешней координации.

Короче говоря, к 2019 году и КПРФ, и ЛДПР стали для Кремля пусть и не особо сильной, но все-таки головной болью: канализировать протест они не могут, влияние на массы у них копеечное, а кроме того, они постоянно что-то просят и требуют, у них есть квота на губернаторов и депутатов, через них идут жалобы с мест на произвол — и все это в условиях, когда власти дорог каждый голос и никаких случайных протестных голосований ей вовсе не надо.

Кроме того, желающих жить сытой и привольной жизнью вождей системной оппозиции очень много, в том числе и среди более полезных и социально близких Кремлю персонажей и сил — какой же смысл терпеть дальше капризных и избалованных стариков?

Трагедия Грудинина

Вся история Грудинина — из прошлой эпохи, из времени, когда с Зюгановым считались в Кремле и его слово чего-то стоило. Очевидно, что именно под честное слово системообразующего Геннадия Андреевича Павел Николаевич и согласился на авантюру: выдвинуться в президенты и изобразить «кандидата от народа». Как говорят, был достигнут компромисс с Кремлем, в рамках которого Грудинин должен был не сильно «мочить» Путина, попинать такую-сякую либеральную и прочую оппозицию. В свою очередь Кремль по правилам игры должен был ругать Грудинина лишь для того, чтоб наивные избиратели хоть немного в него поверили.

Естественно, ни о какой победе никто и не мечтал, но еще тогда поговаривали, что за участие в спектакле с известным концом «кандидат от народа» должен был стать губернатором и чуть ли не Подмосковья.

Все сразу пошло не по плану — во всяком случае, не по зюгановско-грудининскому. Во-первых, Грудинина начали мочить на полном серьезе и ко всеобщему изумлению не остановились даже после выборов, хотя сам Павел Николаевич никаких особых дерзостей не говорил и активности не проявлял ни во время кампании, ни тем более после. Во-вторых, он не только не стал губернатором, но, спустя год, ему демонстративно не дали получить даже несчастный депутатский мандат в Госдуме, который сам по себе уже давно ничего не значит. Вполне очевидно, что затравленный Грудинин в Госдуме скорее всего сидел бы в углу, переводя дух после года неудач — но в Кремле решили быть последовательными и довести дело до конца.

Всей стране, всей КПРФ, всем ее настоящим и будущим спонсорам и кандидатам демонстрируют, что Зюганов больше ничего не может решить и ничего не может им гарантировать — даже в таком копеечном вопросе, как передача мандата внутри фракции

Грудинину, наверное, обидно и он думает, что это он в чем-то виноват. Но все еще хуже: он — просто острая палка, которой Кремль тыкает бедного старого Геннадия Андреевича и дает жестокий урок всем остальным.

В чем суть урока? Всей стране, всей КПРФ, всем ее настоящим и будущим спонсорам и кандидатам демонстрируют, что Зюганов больше ничего не может решить и ничего не может им гарантировать — даже в таком копеечном вопросе, как передача мандата внутри фракции КПРФ! Выходит, что любые сделки с властью, в которых он выступал гарантом, легко могут быть отменены, и это черная метка для губернаторов коммунистов и вообще всех, чья карьера как-то связана с позициями КПРФ.

Нельзя забывать, что КПРФ стоит на пороге больших перемен: возраст и состояние здоровья Зюганова не оставляют вариантов, надо начинать транзит власти внутри партии. И именно в это время случается конфуз с Грудининым: вместо того, чтоб продемонстрировать своим соратникам и оппонентам влияние и мощь, лидер партии предстает перед ними жалким неудачником и даже в некотором роде «кидалой».

Капкан Зюганова

Мы уже говорили о финансовой ловушке, в которую Зюганов давно уже попал вместе со своей партией. Конечно, это очень просторная и действительно золотая (во всяком случае для него и его ближайшего окружения) клетка, но все-таки это — клетка.

А главное даже не деньги, а изуверский капкан личной лояльности Путину, из которого Зюганову и другим вождям КПРФ уже никогда не выбраться.

Механизм его прост: сначала предлагается быть лично лояльным только и исключительно Путину и взамен получить широкие возможности ругать всех и вся — правительство, «Единую Россию» и даже власть как таковую, без уточнений. Но в итоге роковой удар наносит именно президент (руками своего ближайшего окружения) и выясняется, что жертва совершенно беззащитна.

Слушать сегодня гневные филиппики Зюганова в адрес либералов из 90-х, которые засели во власти — это отдельное удовольствие: даже в ситуации с Грудининым Зюганов вынужден делать вид, что это вовсе не Путин принял (или как минимум одобрил) решение поступить с Компартией так жестоко.

В каждом всхлипе Геннадия Андреевича слышится баснословное «Передайте товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка!» При этом сам Зюганов конечно же прекрасно понимает, что никакой ошибки нет, но даже в самых страшных муках он уже не может позволить себе похулить святое имя президента. Достаточно представить себе, чего бы наговорил Зюганов лично про Ельцина, если бы при нем ЦИК устроил такие фокусы с мандатами, чтоб понять всю его нынешнюю безвредность.

Зюганов добивает КПРФ своим соглашательством. В конце концов, КПРФ это все еще крупная партия, и в знак протеста против издевательства над собой коммунисты могли бы предпринять хоть что-то, напоследок рвануть на груди рубаху и сделать несколько резких движений — тем более, что власть на самом деле довольно труслива и панически боится любых резких движений.

Например, коммунисты могли бы начать бойкотировать работу Думы — это ведь не требует никакого особого героизма, зато поставит власти в неловкое положение. Про то, что с думской трибуны они могли бы наговорить гадостей про Путина и тем продемонстрировать свою решимость, даже и мечтать не приходится — на такое они не способны априорно, во всяком случае в нынешнем составе.

Закат КПРФ?

Многие годы стерильности и верноподданичества лишили КПРФ навыков реального протеста и уж тем более протеста радикального. Поэтому никаких мощных всероссийских протестных акций, которые бы напугали власть, они не смогли, да и не захотели организовать, несмотря на то что после конфуза с Грудининым обещали именно это.

Вся изливаемая в соцсетях ярость Геннадия Зюганова вылилась в весьма скромный митинг в Москве и еще менее заметные мероприятия по всей стране.

Характерно, что претензии к Кремлю по поводу ситуации с Грудининым были утоплены в стандартном наборе лозунгов КПРФ — то есть обострять ситуацию лидер Зюганов не готов. Между тем, устроить какие-то действительно массовые акции под неприятными для Путина лозунгами — это был последний шанс для КПРФ побороться за Грудинина или хотя бы напугать власть, чтобы она пошла на какие-то уступки и переговоры. Но то, что прошло в Москве и других городах России по призыву КПРФ едва ли способно напугать Кремль. Скорее обрадовать: если это максимум возможностей Зюганова в критической ситуации, то это значит, что делать с ним можно что угодно.

Сейчас от ликвидации КПРФ спасает только трусость кремлевских стратегов, которые по старой памяти дуют на воду, помня, что когда-то давно Зюганов выходил во второй тур президентских выборов

Наступило такое время, когда власть может растоптать КПРФ без каких-либо проблем для себя. Потому что даже если дело дойдет до ликвидации КПРФ по каким-то надуманным поводам, зюгановцы будут только клясть либералов и 90-е и до последнего уговаривать своих рядовых сторонников ни в коем случае не нарушать правопорядок и не поддаваться провокациям.

Поэтому чего бояться? Защищать КПРФ некому, а для желающих и дальше восхищаться Путиным и ностальгировать по СССР под красными флагами есть, например, товарищ Сурайкин и его партия.

Сейчас от ликвидации КПРФ спасает только трусость кремлевских стратегов, которые по старой памяти дуют на воду, помня, что когда-то давно Зюганов выходил во второй тур президентских выборов. Но ситуация с Грудининым может их убедить, что время пришло: Зюганов стар и беспомощен, партия труслива и деморализована, руководство КПРФ готово на что угодно, лишь бы в любом качестве остаться на сытом положении «оппозиции его величества».

Фото: zen.yandex.ru