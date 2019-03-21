ЦИК отказался передать депутатский мандат Грудинину

В Центризбиркоме проголосовали против передачи вакантного мандата депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину. Как сообщает ИА «Закон», против проголосовали 12 членов ЦИК, а поддержал идею только представитель КПРФ Евгений Колюшин. Кресло в Госдуме освободилось после смерти депутата Жореса Алферова.

Как сообщает РБК, в ходе обсуждения вопроса первый зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что Грудинин при регистрации написал в ЦИК, что не имеет загрансчетов, и комиссия зарегистрировала его, потому что не могла это проверить. «После проверки ФНС мы получили информацию о незакрытых счетах. Он [Грудинин] будет в Госдуме, но на второй день вы должны будете его изгнать», — заявил он.



Булаев сослался на информацию о наличии у Грудинина девяти счетов в зарубежных банках, которые не были закрыты до января 2018 года. Также до сих пор не представлены трастовые декларации об офшорной компании Грудинина Bontro LTD в Белизе.

Источники РБК говорили, что передачу мандата Грудинину не поддержал Кремль. Накануне голосования в КПРФ заявляли, что в случае отказу Грудинину обратятся в Верховный суд. «У нас не выборы, а передача мандата. В данном случае по закону ЦИК не принимает решение», — говорила юрист КПРФ Ирина Филатова.