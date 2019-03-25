Гальванизация Зюганова

Иван Давыдов.

В субботу коммунисты в Москве и еще нескольких десятках городов провели всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан. Главный лозунг мероприятия — «Не простим власти унижения пенсионной реформой!» В столице отдельный специалитет: на трибуне среди прочих вождей — кандидат в президенты от КПРФ на последних выборах Павел Грудинин, который мог бы стать депутатом Госдумы, получив мандат покойного Жореса Алферова, но не стал. Администрация президента намекнула, что красному миллионеру в парламенте не место, ЦИК взял под козырек, Мещанский суд нашел в решении коммунистов несоответствие законодательству, и Грудинин теперь — жертва властного произвола.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов словно бы помолодел, освоил Twitter, и выступает там даже горячее, чем Дональд Трамп: «Центризбирком в нынешнем составе должен быть распущен! Об этом я только что заявил на нашем митинге. Либеральный реванш необходимо пресечь!» В Москве МВД насчитало 2–2,5 тыс участников, сами коммунисты — 10–12 тыс. Истина, видимо, где-то посредине, но в любом случае по нынешним меркам это, скорее, успех.

КПРФ — это в первую очередь партия имперских комплексов, партия грез о советском величии, и уж только потом — партия левых

Декоративный коммунист

Геннадий Зюганов — в прямом смысле слова политик из прошлого столетия. Все девяностые именно он был главным кошмаром российской власти, олицетворением «красного реванша», им, будто бабой-ягой, пугали людей, обжившихся в новой реальности: «Купи еды в последний раз!» и прочее в том же духе. Но слава кончилась вместе с веком: вообще-то парламентские выборы 1999 года выиграла КПРФ (коммунисты примерно на процент обошли «Единство», возглавляемое Сергеем Шойгу), но этой победы никто не заметил. Страна была увлечена схваткой Кремля с блоком «Отечество — Вся Россия». Коммунисты ушли в тень, да так там и остались. А чуть позже, когда бывшие непримиримые враги объединились, и возникла «Единая Россия», КПРФ навсегда лишилась большинства в парламенте.

Зюганов с легкостью принял новые правила игры. С готовностью превратился и превратил партию (единственную настоящую партию в стране, как многие до сих пор думают) в часть имитационной политической системы. В новом спектакле ему, как и всем прочим системным оппозиционерам, предложили роль даже не второго плана, нет — декорации, и он за эту роль держался до последнего.

Попробуйте, к примеру, вспомнить, как Зюганов критикует Путина. Хотя бы в ходе президентских выборов, когда Путин выступал в качестве прямого конкурента либо самого Зюганова, либо других кандидатов от КПРФ (Николая Харитонова в 2004-м или Павла Грудинина в 2018-м). Не получится, потому что не было такой критики. Лидер коммунистов громил каких-то там «либералов во власти», правительство, отдельных министров, но даже и премьера старался не задевать. А после 2014-го, после присоединения Крыма, конфликта с Украиной, после того, как Кремль определился с внешнеполитическим курсом и пошел на открытую конфронтацию с Европой и США, КПРФ в Думе и вовсе превратилась в невнятный филиал «Единой России». Тут, впрочем, удивительного мало: КПРФ — это в первую очередь партия имперских комплексов, партия грез о советском величии, и уж только потом — партия левых.

Зюганов, пожалуй, так бы и дотянул в своем кресле до естественного финала, честно отрабатывая любые указания администрации президента и помогая выпускать протестный пар в красный свисток, но Кремль внезапно решил осложнить лидеру российских коммунистов жизнь. Можно сколько угодно возмущаться преступлениями киевской хунты, клеймить позором западных империалистов и оправлять в самопровозглашенную ДНР гуманитарные конвои. Но нельзя не заметить пенсионной реформы, которая как раз по твоему избирателю в первую очередь и бьет.

Партия обиженных

Надо понимать, что КПРФ в парламенте и КПРФ на местах — это две разные партии. В Думе окопались сервильные лоялисты, умудренные опытом существования внутри декоративной демократии политики, которые умеют взвешивать каждое слово, понимают, кого можно критиковать, а кого нельзя, и последовательно реализуют одну цель — сохранение собственного положения в системе. Но в первичных ячейках все по-иному. Мне доводилось это видеть своими глазами, и это производит впечатление.

КПРФ и в девяностые, и в нулевые, и теперь служила и служит точкой притяжения для самых разных людей, недовольных режимом. В прокуренных школьных кабинетах и арендованных полуподвалах собирались те, кто так и не смог вписаться в новую реальность, те, для кого развал Союза остался личной, а не «геополитической катастрофой», и те, кто слишком всерьез воспринял свежие пропагандистские мифы. Те, кто грезит возвращением Сталина и новыми массовыми репрессиями против «врагов народа», — то есть, одновременно, и против либеральной оппозиции, и против успешных чиновников из «Единой России», и против олигархов, и против остатков среднего класса, — и те, кто возмущен чрезмерной аккуратностью путинской политики. Кто не может понять, почему наши танки еще не в Киеве и готов в этом прозревать предательство.

Относительная сытость тучных нефтяных лет мешала коммунистам развернуться, затем, за счет государственной пропаганды, на которую, кстати, немало поработала и верхушка КПРФ во главе с Зюгановым, энергию ненависти удалось канализировать, обратить в сторону Украины

Нет, попадаются, конечно, и карьеристы, достойная смена коммунистам, сидящим ныне в Думе, но интереснее — вот этот гремучий коктейль из озлобленных, опасных, обиженных на жизнь и на чужой успех (любой успех, — успех Навального и успех Путина, успех какого-нибудь миллиардера, пожирающего господряды, и успех булочника из соседнего ларька, кое-как сводящего концы с концами). Энергия ненависти — сильная энергия. Они — настоящий актив КПРФ, хоть это и очень неудобный для руководства КПРФ актив.

Относительная сытость тучных нефтяных лет мешала им развернуться, затем, за счет государственной пропаганды, на которую, кстати, немало поработала и верхушка КПРФ во главе с Зюгановым, энергию ненависти удалось канализировать, обратить в сторону Украины. Но и этот ресурс оказался не бесконечным, — и тут случилась пенсионная реформа. Против нее протестовали по всей стране, и региональные отделения КПРФ сыграли заметную роль в уличных акциях.

Зюганов до последнего пытался не ссориться с Кремлем. Вспомним осень, губернаторские выборы, Владивосток. У кандидата от КПРФ Андрея Ищенко украли победу, причем махинации с подсчетам голосов оказались настолько грубыми, что Кремлю пришлось пойти на попятный. Ищенко по началу пытался протестовать, но федеральное руководство партии сдало собственного кандидата молниеносно. Выглядел Ищенко, которого вынудили свернуть протестную кампанию минут через сорок после ее начала, довольно жалко. Но для Зюганова хорошие отношения с настоящим начальством оказались важнее и чем борьба за состоявшуюся уже победу, и уж тем более — чем имидж соратника.

Некомпетентное начальство

Но положение в стране продолжает ухудшаться, совсем не богатые представители актива КПРФ чувствуют это на себе острее многих прочих, а списать происходящее на происки заокеанских врагов все труднее. Перед Зюгановым непростой вопрос: реагировать ли на запрос собственных избирателей, или по-прежнему демонстрировать лояльность перед настоящим начальством?

Самый интересный вопрос здесь, конечно, — а зачем вообще это Кремлю? Зачем гальванизировать покорного и сговорчивого политического покойника? Зачем превращать Зюганова из карманного оппозиционера в лидера агрессивного актива КПРФ?

Но настоящее начальство из администрации президента зачем-то подсказывает ответ лидеру коммунистов. Павел Грудинин казался вполне компромиссным кандидатом для президентских выборов: своим показывали, что партия не боится обновления, а государственной пропаганде предлагали удобного мальчика для битья: от КПРФ в президенты идет миллионер! Нарыть компромат на «клубничного короля», как и на любого практически обеспеченного человека в России, — плевое дело. Плюс появился повод симулировать наличие интриги на выборах, которые после недопуска Навального выглядели протокольным мероприятием по переназначению вечного президента.

Но, по слухам, которые, впрочем, появились только теперь, в администрации хотели, чтобы на выборы шел сам Зюганов — для полного триумфа Путину нужны были хотя бы номинальные тяжеловесы в противниках. Никто ничего не забыл, и никто ничего не простил: Грудинина продолжали пинать и после выборов, а кончилось дело тем, что его не пустили в Думу, даже и не скрывая особо, что это — именно политическое решение Кремля, а не попытка соблюдать закон.

Зюганову дали понять, что даже мелкое неповиновение, невинная шалость, — дело наказуемое, а настоящее начальство — люди очень обидчивые и злопамятные. Тут уж и не захочешь, а пойдешь на улицу, пока — чтобы клеймить по привычке «либеральную диктатуру».

Самый интересный вопрос здесь, конечно, — а зачем вообще это Кремлю? Зачем гальванизировать покорного и сговорчивого политического покойника? Зачем превращать Зюганова из карманного оппозиционера в лидера агрессивного актива КПРФ? Рискну предположить, что это — признак тотальной утраты компетенций. Кремлевские политические менеджеры лет не менее десяти существовали в условиях, когда системная оппозиция являлась полностью управляемой, и главной их задачей было — закатывать в асфальт настоящую оппозицию. Пока экономическая ситуация позволяла большинству о политике не думать, эта задача решалась легко. А теперь они просто не знают, как вести себя по-другому. Не умеют учитывать чужие риски (риски того же Зюганова, которому надо ведь что-то говорить собственным сторонникам). И делают то, что освоили, — закатывают в асфальт, превращают во врагов и тех, кто годами плясал под их дудку.

Собственно, это ведь и есть цена, которую теперь приходится платить за последовательное уничтожение реальной политики в стране. Отнимали права, прикрываясь мантрами о стабильности и единении? Отказывались искать компромисс, не допускали даже намека на альтернативное мнение? Теперь, когда о стабильности заикаться не приходится, логика системы вынуждает делать врагами даже существ травоядных, лояльных, на многое готовых, вроде того же Зюганова. Превращали политику в плац для парада — и оставили только одну возможность: рыть на этом плацу яму, причем, — себе же.

Фото: via life.ru