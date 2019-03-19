Уволили за Беглова

Мария Карпенко, соавтор telegram-канала «Ротонда» и до сегодняшнего дня корреспондент «Коммерсанта», сообщила, что уволена из газеты. По ее словам, «причиной стало недовольство Кремля и Смольного тем, что я пишу здесь, и тем, как «Ъ» освещает избирательную кампанию Александра Беглова».
Как уверяет Карпенко, руководитель издательского дома Владимир Желонкин сообщил ей, что то, что она пишет в «Ротонде», не соответствует редакционной политике «Коммерсанта».
Карпенко уверена, что инициатива уволить ее не принадлежала редактору издательского дома, он столкнулся с давлением из Кремля: «Сам Владимир Желонкин сказал, что никаких претензий к моей работе в газете у него нет. Но я знаю, что и в администрации президента, и в петербургской администрации выражали активное недовольство моими публикациями в «Ъ» о политике врио губернатора Петербурга».
«Я достоверно знаю, что мои последние публикации в газете «Коммерсант», которые касались политики Александра Беглова, вызывали недовольство со стороны властей, поэтому я склонна оценивать все произошедшее как связанные вещи», — сказала журналистка «Медиазоне».
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Владимир Желонкин заявил, что корреспондентке был предложен выбор остаться в издании или писать для «Ротонды».
«Ситуация простая. Маша работала в двух медиа: у нас и в этом самом. Мы предлагали ей сделать выбор. Она выбрала поработать в «Ротонде». Это ее право. Этот вопрос возник не из-за каких-то конкретных публикаций, а из-за работы в двух медиа», — сказал Желонкин.Он подчеркнул, что это правило «либо «КоммерсантЪ», либо что-то другое» действует для всех сотрудников. Желонкин отрицает, что увольнение журналистки связано с ее публикациями об Александре Беглове.
Два журналиста «Коммерсанта» анонимно сообщили «Ведомостям», что впервые слышат, что ведение каналов в Telegram как-то ограничено для сотрудников ИД.