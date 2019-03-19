Уволили за Беглова

Мария Карпенко, соавтор telegram-канала «Ротонда» и до сегодняшнего дня корреспондент «Коммерсанта», сообщила, что уволена из газеты. По ее словам, «причиной стало недовольство Кремля и Смольного тем, что я пишу здесь, и тем, как «Ъ» освещает избирательную кампанию Александра Беглова».

Как уверяет Карпенко, руководитель издательского дома Владимир Желонкин сообщил ей, что то, что она пишет в «Ротонде», не соответствует редакционной политике «Коммерсанта».

«Ротонду» он назвал «активизмом, несовместимым с журналистским статусом». Если не относить эти слова на счет критических замечаний «Ротонды» по поводу политики врио губернатора Петербурга Александра Беглова, единственное, что можно назвать активизмом — это настойчивые попытки добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов, которые я предпринимала, в том числе от имени «Ъ» с согласия руководства. Такой активизм считаю не просто совместимым с журналистским статусом, но и неотъемлемой частью этого статуса», — написала журналистка.

Карпенко уверена, что инициатива уволить ее не принадлежала редактору издательского дома, он столкнулся с давлением из Кремля: «Сам Владимир Желонкин сказал, что никаких претензий к моей работе в газете у него нет. Но я знаю, что и в администрации президента, и в петербургской администрации выражали активное недовольство моими публикациями в «Ъ» о политике врио губернатора Петербурга».

«Я достоверно знаю, что мои последние публикации в газете «Коммерсант», которые касались политики Александра Беглова, вызывали недовольство со стороны властей, поэтому я склонна оценивать все произошедшее как связанные вещи», — сказала журналистка «Медиазоне».



В интервью радиостанции «Говорит Москва» Владимир Желонкин заявил, что корреспондентке был предложен выбор остаться в издании или писать для «Ротонды».

«Ситуация простая. Маша работала в двух медиа: у нас и в этом самом. Мы предлагали ей сделать выбор. Она выбрала поработать в «Ротонде». Это ее право. Этот вопрос возник не из-за каких-то конкретных публикаций, а из-за работы в двух медиа», — сказал Желонкин.