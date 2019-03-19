Пушечное мясо от Патрушева. Электоральный планктон от Васильевой

Андрей Колесников.

Андрей Колесников

«Россия, как известно из надписей на вагонах московского метро, — это страна, «устремленная в будущее». Судя по новостям минувшей недели, будущее ответственным лицам текущего политического режима видится примерно так: первым шагом дети загоняются в разнообразные формы военно-патриотического воспитания, после чего, став военно-патриотически настроенными лицами призывного возраста, оказываются способными голосовать за все, что будет спущено сверху. Массовая заготовка пушечного мяса, которое легким движением руки превращается в электоральный планктон — это, пожалуй, единственный внятный план развития России, известный на сегодняшний день», — считает

Мать и дитя

Начальство волнуется за свое будущее, вот и занялось вплотную материнством и детством. Генералы, катающие спецэшелоном по всей стране джихад-мобили и прочие образцы военной техники, захваченной не пойми кем в Сирии, собирают большие детские аудитории, а матерям советуют рожать побольше здоровых ребятишек. Армия их ждет, пушечного мяса остро не хватает — мы же готовимся воевать. А рай с гуриями после ядерного удара обеспечит верховный главнокомандующий. Так что жизнь и смерть обещают быть самыми счастливыми.

Уполномоченная по правам ребенка госпожа Кузнецова печется ровно о том же: региональным детским омбудсменам предписано искать будущих рекрутов в детских домах. Дети, счастливо спасенные благодаря «закону Димы Яковлева» от попечения потенциальных американских родителей, обретут счастье сначала в «Юнармии», а потом, глядишь, и в настоящих вооруженных силах. Где будут строем и с песней ходить в баню, а также на избирательные участки. Если урбанизированные современные родители спрячут своих изнеженных чад от военной службы, то детдомовцев защитить некому — им прямая дорога в те места, которые в целях патриотического подъема заместят в устремленной в будущее России Сирию.

Не менее продуктивной была давешняя встреча главы комитета по обороне Совфеда, бывшего главкома ВКС Виктора Бондарева с главой Минпроса Ольгой Васильевой. Речь шла о возвращении в школы уроков начальной военной подготовки (НВП). Мало им православия в школах: оно, православие, как нас учит отец Чаплин, должно быть с кулаками, то есть вооружено автоматом Калашникова. «Почему убрали НВП из школы? — кипятился сенатор, — вы понимаете, что пацифист никогда не будет защищать Родину, стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится».

Ну, положим, еще в советской армии очень любили кисточкой защищать родину, не говоря уже о лопате и искусстве копать канавы. Главный вопрос в другом — от кого защищать-то? Пока ядерная угроза миру исходит преимущественно из наших пределов. Нападать на нас никто и не думает. Эта психологическая ситуация описывается строками Пастернака «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой», а еще лучше песней Бориса Гребенщикова 1987 года выпуска «Поезд в огне». Там все пророчески сказано про сегодняшних генералов и омбудсменов: «По новым данным разведки, мы воевал сами с собой».

Когда Путин говорил о «прорыве» в будущее он, судя по всему (других данных нет), имел в виду именно такую благостную картину. Те, кто не будет служить в армии, станет технократом по Герману Грефу — пока одни выполняют роль дуболомов из «Урфина Джюса», другие станут работать роботами

Поедем в лагеря!

Но лучше всех выступил глава Совета безопасности и папа министра сельского хозяйства Николай Патрушев. Он сообщил, что «В МВД России активизирована деятельность рабочей группы по выработке дополнительных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети». А в рамках этих работ полиция будет направлять в 2019 году склонных к совершению правонарушений несовершеннолетних в лагеря военно-патриотической направленности.

Это что за лагеря такие? Исправительно-трудовые всем известны. Лечебно-трудовые лагеря тоже, хотя и отменены в лихие девяностые. А вот юридический статус лагерей военно-патриотической направленности решительно не известен. Равно как и правовой статус «склонных к совершению правонарушений» (объективное вменение за мыслепреступления у нас еще не применяется, хотя все предпосылки уже есть). А также неясен правовой механизм направления в подобного рода странные учреждения.

Тренд понятен: часть детского населения, желательно — все дети путинской России, должны находиться в новом ГУЛАГе — военно-патриотических лагерях. Кто через «Юнармию», а кто — через систему Патрушева. Там из них сделают настоящих военнослужащих и превратят в верноподданный электорат. Военрук и учитель православия завершат формирование гармонически развитого военнослужащего и избирателя из числа детей, не попавших в военно-патриотический «архипелаг гудлак».

Когда Путин говорил о «прорыве» в будущее он, судя по всему (других данных нет), имел в виду именно такую благостную картину. Те, кто не будет служить в армии, станет технократом по Герману Грефу — пока одни выполняют роль дуболомов из «Урфина Джюса», другие станут работать роботами.

Антиутопия. Россия. XXI век. Все, как у Гребенщикова: «Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей».







Коллаж: Алексей Баранов

