Суд вынес первый приговор по делу «Нового величия»

Сергиево-Посадский городской суд Московской области приговорил фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова к полутора годам лишения свободы условно. Об этом ОВД-Инфо сообщила адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы другого обвиняемого по делу Руслана Костыленкова.

Рустамова признали виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества. Он признал вину и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривали в особом порядке — суд не изучал доказательства.

В деле организации «Новое величие» десять фигурантов. Четверо из них сейчас находятся в СИЗО, пятеро под домашним арестом. Их обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества.Показания против фигурантов дела дали трое мужчин, которые избежали ареста. Один из них рассказывал, что был внедрен в группу по заданию органов. Другой написал устав организации, собирал деньги, занимался арендой помещения для встреч.