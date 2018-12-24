Судья в погонах: кто сажал Пономарева

В минувшую пятницу вышел на свободу руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев — после 16-дневного ареста за репост в Facebook призыва к не требующему согласования народному сходу у Лубянки в защиту фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Прокуратура Москвы проверяет законность судебного решения об аресте Пономарева в порядке надзора, заявлял официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной. Адвокат Генри Резник, защищавший Пономарева, в своей речи на апелляции подчеркнул: «По делу вынесено незаконное решение. Не просто незаконное – содержащее все признаки заведомой незаконности». Однако на итоговой пресс-конференции 20 декабря президент Владимир Путин уже дал свою оценку судебному решению: «Не хочу подвергать сомнениям решения судебных инстанций, не ставлю под сомнение справедливость принятого решения». Корреспондент The New Times разбирался, что за человек принял это «справедливое решение».

Тайна назначения

Решение арестовать 77-летнего правозащитника почти на месяц судья Тверского суда Москвы Дмитрий Гордеев принял 5 декабря — в день советской Конституции. Гордеев квалифицировал действия Пономарева (репост в Facebook новости об акции «За наших и ваших детей») по Ст. 20.2 ,ч.8 КоАП — как повторное нарушение законодательства о митингах. Такое правонарушение предполагает разброс санкций: судья мог оштрафовать Пономарева на 150 000 рублей, мог назначить ему общественные работы. Но он приговорил правозащитника к 25 суткам административного ареста из 30 возможных (позже Мосгорсуд скостил этот срок на 9 суток).

Еще через несколько дней тот же Гордеев не нашел исключительных обстоятельств, позволяющих приостановить или прекратить арест, чтобы Пономарев смог проводить в последний путь его давнюю соратницу Людмилу Алексееву — поскольку она, решил Гордеев, не была для Пономарева близким человеком.

Официальный портал Мосгорсуда сообщает нам, что Гордеев судит с 2015 года , а назначен был на этот пост в октябре 2015 года. В прошлом году заработал 2,1 млн. руб — то есть его ежемесячный доход составляет около 175 000 руб. Другие детали его биографии в публичном доступе отсутствуют.

Фамилии Гордеева нет в тексте указа о назначении судей, на который ссылается портал Мосгорсуда. Как такое могло произойти? Ответа на запросы NT в судебные инстанции пока не последовало



До назначения судья Гордеев работал следователем в полиции Северного округа столицы, знает московский юрист, принимавший участие в процессах, которые вел судья. Он добавляет, что в принципе особой лютостью Гордеев не отличается: обычно выслушивает участников процесса и не принимает неоправданно жестких решений.

Президентского указа о назначении он, если верить пресс-релизу ККС Москвы, дожидался почти год — с октября 2014 года . Но корреспондент NT обнаружил: фамилии Гордеева нет в тексте указа, на который ссылается портал Мосгорсуда . Тем же указом назначены и другие судьи, которые действительно трудятся сейчас в судебной системе, например, Александр Меркулов. А вот Гордеева в президентском документе нет. Что, впрочем, не мешает ему судить именем Российской Федерации.

Запросы о том, как такое могло произойти, когда и каким все-таки документом назначен Гордеев, NT отправил в Тверской суд Москвы и председателю Московского городского суда Ольге Егоровой. Но к моменту этой публикации ответов не последовало.





Улики не нужны

Несмотря на свою короткую карьеру, судья Гордеев успел провести несколько громких процессов — что, в принципе, не удивительно для человека, работающего в суде центрального района столицы и регулярно рассматривающего так называемые «арестные» дела. Например, именно Гордеев недавно отправлял за решетку футболиста Павла Мамаева.

А еще раньше тот же Гордеев вынес решение об аресте на 30 суток Алексея Навального за нарушение правил проведения массового мероприятия во время акции «Он вам не царь» и неповиновение требованию полицейского.

Арестовывая Навального, Гордеев безоговорочно поверил двум бывшим коллегам по работе в полиции, написавшим абсолютно идентичные рапорты. И не счел возможным просмотреть сделанную в момент задержания видеозапись ареста



При этом Дмитрий Гордеев безоговорочно поверил двум бывшим коллегам по работе в полиции, написавшим абсолютно идентичные рапорты. И не счел возможным просмотреть сделанную в момент задержания видеозапись ареста — по утверждению Навального, именно она могла подтвердить отсутствие пресловутого «неповиновения».

«Когда слово милиционера против слова водителя, мы верим милиционеру»,— объяснилав свое время действующий в столичных судах принцип председатель Мосгорсуда Егорова , и с тех пор ничего не изменилось.

Исключительный случай

Единственный известный случай, когда судья Гордеев нашел в себе силы отказать бывшим коллегам, в своем роде уникален. В сентябре этого года он отказался удовлетворить ходатайство следствия о заочном аресте объявленного в розыск бывшего гендиректора и совладельца входившего в уже упраздненный «Оборонсервис» ОАО «Военно-строительное управление Москвы» Алексея Душутина, обвиняемого в крупном мошенничестве. По подозрению в этом преступлении Душутин провел в СИЗО около шести лет. И, когда в прошлом году Мосгорсуд заменил ему реальный арест на домашний, экс-топ-менеджер не стал ожидать новых милостей от судьбы: последний фигурант знаменитого дела «Оборонсервиса» (по которому проходили экс-министр обороны Анатолий Сердюков и его будущая жена Евгения Васильева) просто уехал за границу.

Следователи хотели арестовать Душутина заочно: это позволило бы объявит его в международный розыск через Интерпол. Но Гордеев неожиданно решил этого не делать. Отказ в санкции на заочный арест бизнесмена судья Гордеев обосновал тем, что военный строитель уже отбыл под стражей максимально допустимый срок, а материалы его дела несколько раз возвращались судом в прокуратуру для устранения нарушений.

Аргументация Гордеева не убедила старших товарищей. Его решение Мосгорсуд отменил, сославшись на необходимость поимки возможного мошенника . А судья, вне всяких сомнений, получил «черную метку»: российская судебная система устроена так, что любое отмененное вышестоящей инстанцией решение следует приравнивать к выговору: после двух или трех пересмотров руководство уже может ставить вопрос об увольнении без выходного пособия (а оно у судей хорошее).

Несколько месяцев спустя, получив «арестное дело» Льва Пономарева, Гордеев себе никаких вольностей уже не позволял. Видимо, к этому и сводится смысл отладки репрессивной машины: она должна работать четко и без сбоев.

Из полиции в судьи

Случаи, когда рапорты полицейских и заключения следователей взвешивают на весах Фемиды их недавние коллеги по правоохранительным органам, в отечественной судебной системе не так редки. Как показывает статистика, многие стражи порядка продолжают свою карьеру в судебных органах.

По данным Санкт-Петербургского института проблем правоприменения, который провел масштабное исследование судейского корпуса, основным источником пополнения судейских кадров является аппарат судов. До 29% судей на момент проведения исследования в 2011 года имели именно такой опыт работ. Причем среди этой категории служителей Фемиды преобладают женщины.

А вот вторым по значимости источником кадров для судебной системы оказались именно прокуратура и правоохранительных органы (соответственно 16,7% и 16%).

Некоторое количество судей приходят в профессию, располагая опытом работы в юридических службах государственных организаций. Встретить же судей с адвокатским опытом работы практически невозможно.

Авторы исследования отметили общий тренд на усиление аппаратно-бюрократических качеств у членов судейского корпуса, в том числе и за счет обновления кадрового состава: более молодые судьи с опытом аппаратной работы чаще ориентируется на букву закона в сочетании с дисциплиной и бюрократической ответственностью, представители старшей когорты (а именно она больше представлена бывшими прокурорами и следователями) сильнее тяготеет к независимости при принятии решений.

В Москве такая смена поколений шла быстрее, чем где-либо: председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, начинавшая в свое время карьеру в качестве секретаря судебного заседания, никогда не скрывала что отдает предпочтение судьям с аналогичным опытом работы.