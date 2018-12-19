Предъявили за счетчик

Таганский суд Москвы 19 декабря постановил заблокировать сайт проекта Алексея Навального «Умное голосование» за нарушение правил хранения персональных данных. По решению суда, блокируется не только страница 2019.vote, но и ее зеркала.



Ранее Роскомнадзор добавил сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. С 7 декабря ресурс начали блокировать на территории России в соответствии с обеспечительными мерами, принятыми судом. Как рассказывали в Роскомнадзоре, на сайт об «умном голосовании» пожаловались граждане, которые заметили, что их персональные данные обрабатывают без согласия. Роскомнадзор обнаружил, что форма согласия там не соответствует закону, а сами данные граждан якобы хранятся за рубежом, что запрещено.



Представитель Навального заявил в суде, что на сайте были указаны условия оферты, то есть пользователь знал о сборе информации. Юрист также допустил, что при запуске проекта на сайте могли быть нарушения, однако, по его словам, все они уже устранены, поэтому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.



Сам Навальный назвал решение суда ожидаемым: «Решение абсолютно незаконное, мы ведь даже убрали сбор персональных данных с сайта, но вполне ожидаемое».

Позже политик сообщил, что причиной блокировки стало подключение сайта к сервисам «Google.Аналитика» и «Яндекс.Метрика».

«Для тех, кто совсем далек от этого: это просто счетчики. Любой владелец сайта хочет знать сколько на него заходит людей, откуда и т.д. Поэтому ты подключаешься к счетчику. Техническая штука, которая есть абсолютно на любом сайте. Счетчик считает людей, зашедших на сайт, и эти данные записывает сервер. А сервер в Калифорнии! Все, национальная безопасность под угрозой», — рассказал Навальный.

Теперь любой сайт можно заблокировать просто по щелчку пальцев, заключил он.