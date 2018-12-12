Google вне закона

Это произойдет, если компания будет игнорировать требования о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, сообщил «Интерфаксу» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание — такое как блокировка», — сказал Субботин.

Он отметил, что поправки могут быть внесены в 149 Федеральный закон «Об информации».

Накануне Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за отказ фильтровать запрещенный контент.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, вступил в силу 26 сентября. По данным РКН закон соблюдают Яндекс, Спутник и Mail.ru, но не Google.Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова сказала «Коммерсанту» , что блокировка Google в России маловероятна: «Слишком много экономических инструментов завязано на их систему». Она привела в пример Google Analytics, который может быть заблокирован вместе с поисковиком.

Гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин отметил, что Роскомнадзор не обладает правом законодательной инициативы, но может «протащить» свои инициативы через правительство.

Если заблокировать поисковик не получится, Роскомнадзор может штрафовать его до бесконечности, сказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Далее мы будем повторно проводить проверку подключения компании Google к ФГИС. И дальше будет рассматриваться вопрос о вынесении более высокого штрафа согласно КоАП, — сказал Субботин. — Мы сейчас прошлись по минимальной границе штрафа, в случае повторного нарушения будем идти по максимальной границе — 700 тыс. рублей».