Что стоит за приговором Льву Пономареву

Апелляционный суд Москвы 7 декабря сократил приговор Льву Пономареву с 25 суток до 16. Решение вынесла судья Анна Селиверстова. Ее приговор — просто открытое издевательство, поскольку исходный вердикт Тверского суда был неправосуден. Но я не об этом. Тут всем все ясно. А неясно будущее, как обычно. Я опасаюсь делать прогнозы, но есть вещи, которые прогнозируются достаточно надежно, поскольку даже в социальном порядке есть немного неумолимых законов природы, воспроизводимость которых подтверждает история, в том числе — история нашей страны. Эти законы связаны с некоторыми базовыми инстинктами сапиенсов, которые (инстинкты) систематически проявляются в их (сапиенсов) групповом поведении.





Лев Пономарёв на акции в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия», 28 октября 2018 года

Несколько ранее Лев Пономарев заявлял о том, что за его арестом стоит ФСБ. Автор заявления трактовал это как «месть ФСБ», но я с этим не согласен. В этом деле «ничего личного», только общественное, точнее — групповое. И эта группа называется ФСБ. Мне уже приходилось писать об истерике страха, переживаемой ныне властью, что систематически выражается в абсурдном, иррациональном поведении. Я писал также о том, что власть видит сейчас главную угрозу в молодежи. Отсюда повальная и повсеместная атака на молодежь и молодежную культуру. Поэтому Лев Пономарев, защищавший молодых ребят из группы «Новое величие», все дело которых построено на провокации ФСБ, стал жертвой примитивного рефлекса «Друг моего врага — мой враг», окрашивающего весь мир в белое и черное. Им мог оказаться и любой другой человек, защищающий безвинных молодых жертв ФСБ. Наглая, откровенная неправосудность приговора, как и предельно аморальный выбор жертвы — ясная демонстрация со стороны инициаторов затеи того, что в средствах они стесняться не собираются.

Каков бы ни был следующий режим, его обязательной жертвой станет ФСБ. Эта организация будет осуждена по прямому действию Конституции за узурпацию власти



ФСБ как спинной мозг режима

Когда мы говорим про российскую власть, то должны понимать, что ФСБ — это спинной мозг, скелет и мускулы режима. Я подчеркиваю — спинной мозг, а не неокортекс и прочие достижения эволюции. Объясняю почему. Мой базовый прогноз состоит в том, что, каков бы ни был следующий режим, его обязательной жертвой станет ФСБ. Эта организация будет осуждена по прямому действию Конституции за узурпацию власти. Она будет признана по ее же закону террористической организацией, запрещенной на территории России, распущена, а ее кадры подвергнуты люстрации. Я утверждаю, что все предрекаемое мною будет совершено при уникальном единодушии всего населения России и всех социальных групп (за исключением жертв люстрации).

Более того, мой и без того весьма вероятный прогноз наращивает свою вероятность с каждым новым днем существования нынешнего режима. Наличие чего-то за пределами спинного мозга, регулирующего хватательные и защитные рефлексы, без труда подсказало бы им то, что очевидно мне, и подвигло бы наиболее дальновидных чекистов самих возглавить обновление режима. Но этого не произойдет по необратимым физиологическим причинам.

Неизбежно понадобится настоящий монстр, враг отечества и людей, организованный и всемогущий. Этим врагом и полноценным козлом отпущения станет ФСБ. И разверзнется поток новых разоблачений



Прогноз

Теперь перехожу к обоснованию моего прогноза. Неизбежный уход Путина из власти произойдет в крайне неблагоприятных экономических, финансовых, социальных и политических условиях. Вслед ха уходом обрушится лавина обличительных и разоблачительных публикаций, которые будут давать величественную панораму его преступной деятельности и возлагать на него вину за все проблемы. Но довольно быстро обнаружится, что этот информационный поток несет не очищающее облегчение, а горький стыд — стыд от того, что страна и общество, свергнувшие семидесятилетнюю власть КПСС, попали под пяту одного человека и довольно посредственного.

Поэтому неизбежно понадобится настоящий монстр, враг отечества и людей, организованный и всемогущий. Этим врагом и полноценным козлом отпущения станет ФСБ. И разверзнется поток новых разоблачений. И его сила будет не только в том, что этот новый освежающий поток будет снимать душевную боль соотечественников. Главное в другом — новым элитам не захочется повторения угрозы периода путинского президентства — монополии ФСБ. И чтобы этого избежать, надо будет уничтожить ФСБ и на месте ведомства-монстра создать подконтрольную публичной власти систему конкурирующих органов. Все мною описанное и обеспечит единодушное заклание ФСБ.

Что же испугает и настроит против ФСБ элиту? Да именно то, что уже происходит: разрушение конкурирующих государственных институтов и подчинение потенциально опасных активных социальных групп. Этот процесс характеризуется отчетливо нарастающей скоростью переключения с института на институт и с одной социальной группы на другую. Поскольку от институтов уже остались руины, мишенями теперь будут только социальные группы.

И здесь важна еще одна характеристика процесса — снижение планки в оценке опасности конкретной социальной группы для режима и ее спинного мозга. Это значит, что в жернова ФСБ могут попасть все. И с каждым новым днем существования режима шансы каждого и всех увеличиваются. И если это будет продолжаться, то они (оставшаяся социальная группа под названием ФСБ) начнут пожирать сами себя.

Риски

Описанный мною процесс будет неизбежно ослаблять центральную власть. И появятся соблазны сбежать из-под жестокой пяты ФСБ, убегая из России. Поэтому я закончу прогнозом, которого я делать не буду. Я не знаю, будут ли судить ФСБ в России в ее нынешних границах или это будет эпидемия процессов в осколках, на которые распадется страна. Но для меня совершенно очевидно, что с каждым новым днем нынешнего режима растет вероятность распада страны. И я талдычу об этом уже более пятнадцати лет.

В начале 1991 года никто на земном шаре не подозревал, что в конце года СССР развалится. А теперь подсчитайте скорость распада. Кстати, и тогда руку к распаду СССР приложил КГБ СССР, организовав убогий и бездарный заговор только для того, чтобы спасти свою власть. И вы думаете, что нынешние лучше и мудрее?

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* Георгий Сатаров – президент фонда «Индем», профессор РАНХиГС, в 1994-97 годах помощник президента России Бориса Ельцина