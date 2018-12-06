Размещение гиперссылки не влечет ответственности за ее содержание

К такому мнению пришли судьи ЕСПЧ, рассматривая жалобу венгерской компании «Мадьяр Ети», которая владеет новостным сайтом. Об этом пишет ИД «Развитие правовых систем», на публикацию обратил внимание глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

РПС, ссылаясь на решение ЕСПЧ, пишет, что венгерский новостной портал разместил в статье ссылку на интервью, опубликованное на YouTube другим медиа-агентством. Позже информацию, сказанную в интервью, признали клеветнической. Венгерские суды привлекли к ответственности за распространение недостоверной информации не только авторов и героя интервью, но и портал, который дал ссылку на видео.

Но Европейский суд в своем решении отметил, что гиперссылки отличаются от других традиционных публикаций, поскольку не содержат контент и не передают его, а направляют пользователей к информации, доступной в других местах, или привлекают внимание читателей к ее существованию. При этом лицо, разместившее гиперссылку, не контролирует информацию, содержащуюся на странице, куда она ведет, и эта информация может впоследствии быть изменена. С учетом этих соображений Европейский суд не согласился с подходом венгерских судов, в соответствии с которым размещение гиперссылки приравнивается к распространению информации, что влечет за собой «объективную ответственность».

Вывод о том, что гиперссылка представляет собой распространение информации, влекущее за собой «объективную ответственность», означает отсутствие баланса прав сторон по ст. 8 и 10 Конвенции о правах человека. Такая «объективная ответственность» может иметь негативные последствия для потока информации в интернете, побуждая авторов и издателей полностью воздерживаться от гиперссылок на материалы, содержание которых они не могут контролировать. Это может прямо или косвенно оказывать сдерживающее воздействие на свободу выражения мнения в интернете, посчитали в ЕСПЧ.

Ранее Роскомнадзор обвинял некоторые интернет-СМИ в нарушении закона за размещение ссылок, ведущих на сторонние ресурсы.