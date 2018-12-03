Запасной аэродром элиты

The New Times

Почему уезжают

Так уж получилось, что в последние годы многие люди в России озаботились получением второго гражданства, эмиграцией или хотя бы созданием себе запасного аэродрома где-то за пределами России. Причины у всех людей разные и чаще всего это вовсе не политика, а экономика: зарабатывать в России стало трудно, купить хорошие продукты практически невозможно, экологическая обстановка ухудшается, медицина в упадке, будущее туманно, за детей — страшно.

Туманное будущее и тревога за детей — это на самом деле политическая мотивация, даже если сами люди не считают свой выбор политическим. Тем не менее, многие вполне четко проговаривают и политическую подоплеку своего решения: после того, как протесты 2011–2012 годов закончились ужесточением режима, многие действительно решили для себя уехать из России и к настоящему моменту сделали это, горько шутя в том духе, что «это не эмиграция, а эвакуация».



Наконец, есть уже достаточно много граждан России, которым пришлось покинуть Россию под давлением внешних обстоятельств, то есть самых настоящих политических эмигрантов, которые уехали не за сыром, круасанами и теплым морем, а чтобы не сесть в тюрьму, или уже после того, как получили в России приговор по одному их множества политических дел.

Наконец, есть небольшая, но очень важная для любой страны группа граждан — это предприниматели или квалифицированные менеджеры высокого уровня. С обывательской точки зрения им и в России живется очень хорошо. Но и эти люди ищут и находят для себя варианты обзавестись вторым паспортом и/или запасными аэродромами.

В любом случае, все упомянутые выше категории людей могут весьма убедительно рассказать, зачем им второй паспорт, недвижимость за границей или эмиграция и так или иначе их решения продиктованы сомнениями в будущем России, недоверием к тому курсу, которым её ведет Владимир Путин.





Сергей Брилев Фото: Facebook / Сергей Брилев

Казус Брилева

Так вот, про Сергея Брилева. Второе гражданство большого телевизионного начальника нельзя обсуждать как некую данность, его надо обсуждать как сознательный выбор, у которого есть какие-то причины. И вот про эти причины хотелось бы узнать.

Почему вполне успешный российский журналист и медиа-менеджер вдруг озаботился вторым гражданством и в итоге его получил? Что обеспокоило Сергея Брилева? В конце концов, двойное гражданство создает некоторые проблемы и ограничения для его обладателя, например, по российским законам с ним нельзя занимать некоторые должности.

Идеологическая двусмысленность положения видного сотрудника государственной пропаганды, много лет заседающего во всевозможных общественных советах, не так важна, как само то обстоятельство, что даже он не связывает свое будущее с Россией



Но зачем-то же Брилев сознательно пошел на все это? Значит, у него есть какие-то серьезные претензии к своей Родине, какая-то тревога относительно своего будущего в ней, которые и заставили его предпринять усилия для создания столь впечатляющего запасного аэродрома на территории «вероятного противника»? Что-то подсказывает, что честный ответ на этот вопрос вполне совпал бы с тем, что говорят многие другие граждане России, ищущие и находящие варианты пристроится в другой стране: будущее туманно, экология плохая, детей жалко и так далее.

Идеологическая двусмысленность положения видного сотрудника государственной пропаганды, много лет заседающего во всевозможных общественных советах, не так важна, как само то обстоятельство, что даже он не связывает свое будущее с Россией или во всяком случае готов в любой момент ее покинуть и на законных основаниях жить в Лондоне.

Тревожный звонок

То, что Брилев заранее побеспокоился о получении второго гражданства и приобрел недвижимость в Лондоне — это на самом деле тревожный звонок, а не забавный анекдот из жизни элиты, особенно если держать в уме всю это бесконечную вереницу чиновников, коммерсантов и пропагандистов, так или иначе засветившихся со своими «запасными аэродромами».

Сергей Брилев не первый и не последний, и потому его поведение действительно не кажется его друзьям, начальникам и руководству России хоть сколько-нибудь странным и предосудительным. Возможно потому, что они тоже не ждут, а готовятся, так как знают о будущем что-то, о чем остальные граждане России только смутно догадываются. Не просто же так они все так усиленно готовят себе запасные аэродромы?

Фундаментальная претензия к Брилеву и тому режиму, который он много лет воспевает с экрана, именно в том и состоит, что все они уже даже и не скрывает своей неуверенности в будущем, но продолжают вести страну в тот тупик, в котором не хотят жить сами и откуда вывозят свои семьи



Выглядит это так, как если бы вы вдруг обнаружили, что бравый стюард на вашем круизном корабле, только что убеждавший вас, что все под контролем и плаванию ничего не угрожает, а капитан вовсе не сошел с ума, а просто так шутит, был застигнут за спуском за борт спасательной шлюпки, в которой уже сидит его семья и сложены его пожитки. Если все так хорошо на нашем корабле, то куда вдруг собралась его команда?

Если же все так плохо, что подготовкой к эвакуации заняты даже те, кому по работе положено демонстрировать оптимизм и лояльность, то возникает вопрос – а когда всему населению страны объявят о том, что управление потеряно, а командир корабля и экипаж прощаются с вами и сожалеют, что плавание так грустно заканчивается?

Фундаментальная претензия к Брилеву и тому режиму, который он много лет воспевает с экрана, именно в том и состоит, что все они уже даже и не скрывает своей неуверенности в будущем, но продолжают вести страну в тот тупик, в котором не хотят жить сами и откуда вывозят свои семьи. Никаких тысячелетних империй никто не строит и даже не думает об этом, Россией правят циничные временщики, у которых в любой момент времени все готово к отъезду. Ключевые фигуры путинизма ничуть не стесняясь строят исключительно свое личное благополучие, при чем как можно дальше от того места, где они вынуждены работать.

История британского гражданина Брилева, зарабатывающего деньги рассказами гражданам России о прелестях жизни в России же — это тревожная примета сумерек режима. Если даже на публичных позициях у них сидят люди с запасными паспортами, то что говорить об основном массиве пресловутой вертикали власти? Где планируют состариться все эти губернаторы, депутаты, секретари исполкомов и члены политсоветов? Граждане каких стран вещают с экранов о том, что Россия в кругу врагов и надо думать о подвиге советского народа в войне, меньше есть и еще теснее сплачиваться вокруг власти?

Мнение главного редактора NT Евгении Альбац по поводу «казуса Брилева» читайте здесь.