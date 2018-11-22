Замдиректора ВГТРК Сергей Брилев — подданный Великобритании

В феврале 2016 года они приобрели квартиру на западе Лондона стоимостью £700 тыс. Собственницей в документах значится Ирина Брилева.

«Квартира куплена без займов и ипотеки. Это важный момент. Брилев даже не притворялся никогда, что занимается бизнесом. В отличие, например, от Владимира Соловьева. Он работал только журналистом. На государственном телевидении. Жена его тоже бизнесом не занимается, работает в семейном НКО, то есть занимается общественной деятельностью. Тем не менее, на их счете нашелся миллион долларов наличными, за которые они умудряются купить квартиру в Лондоне», — пишет Алексей Навальный.

О наличии британского гражданства у четы Брилевых ФБК узнал из списков избирателей: «еще в 2001 году некто Сергей Брилев и Ирина Константинова (это девичья фамилия жены Брилева) зарегистрированы как избиратели в районе Ноттинг Хилл».

«Таким образом мы находим настоящую родину государственного телепропагандиста Сергея Борисовича Брилева. Поздравляю вас. Человек, 17 лет сидящий рядом с Путиным, ведущий его прямые линии и еженедельно рассказывающий нам о том, как хорошо живется в путинской России — официально подданный ее величества Королевы Великобритании и Северной Ирландии», — заключает Навальный.

NT

Брилев с 1996 по 2001 год работал собственным корреспондентом ВГТРК в Лондоне.Получить комментарий Сергея Брилеване удалось — его телефон был отключен. Его помощница Мария Безяева, до которой дозвонились корреспонденты «Дождя», отказалась комментировать информацию, отметив, что «Брилева сейчас нет рядом».