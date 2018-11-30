Въезд запрещен

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил глава ведомства Петр Цигикал.
«На пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля. На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола», — сказал он на совете с президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее Украина ввела в приграничных с Россией регионах военное положение. Причиной стал конфликт между российскими пограничниками и кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, в результате которого 24 украинца и три судна были задержаны. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы РФ.
Накануне Украина закрыла въезд в Крым для всех иностранных граждан, а министр иностранных дел Павел Климкин выступил за прекращение дипломатических отношений с Москвой.
Из-за конфликта Москвы и Киева президент США Дональд Трамп отменил запланированную в Аргентине встречу с Владимиром Путиным: «Исходя из того, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным».
Сенат США единогласным решением принял резолюцию, осудив «провокационные действия» России против Украины.