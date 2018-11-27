Военное положение: «лайт»-версия

Компромиссное решение

К середине дня понедельника, на следующий день после обстрела и пленения трех украинских судов российскими пограничниками в Керченском заливе сложилась уникальная, возможная только в Украине ситуация: люди не знали, введено военное положение, или нет. К тому времени президент Петр Порошенко соответствующий указ подписал, но парламент еще и не приступал к его обсуждению. «Так у нас уже действует военное положение или нет?» — спрашивали друг друга в Киеве журналисты, и все пожимали плечами.

Особенности украинского законодательства таковы, что президент может, конечно, принять указ о военном положении, но принять окончательное решение может только Верховная Рада.

Внеочередное заседание Верховной Рады по вопросу введения военного положения началось лишь в 16.00 по киевскому времени (17.00 по Москве). Началось в лучших украинских традициях: с драки в зале и блокировании трибуны. Оказалось, что многие украинские депутаты вообще против такой инициативы главы государства, несмотря на керченский инцидент.



Дело в том, что введение военного положения по всей стране на два месяца, как было прописано в указе Порошенко, могло «подвинуть» назначенные на март президентские выборы и сорвать уже вовсю идущие избирательные кампании — президентскую, парламентскую и ряд местных. Так что Рада, судя по первоначальным раскладам, могла и не утвердить указа Порошенко.

Однако президент решил проявить себя как мастер компромисса. После того, как заседание Верховной Рады было по сути сорвано, он провел переговоры с лидерами фракций. И они приняли его предложение «укоротить» статус военного положения: ввести его только в отдельных областях страны и сроком только на месяц.

Такой компромисс все основные парламентские силы устроил, и уже вечером голосование в Раде состоялось. Военное положение было введено в 10 областях (из 27 регионов), прилегающих к российской и молдовской границам, а также к Черному и Азовскому морям.

К моменту голосования выяснилось, что украинский парламент снова раскололся. Те, кто изначально был против военного положения, наоборот, поддержали его (и их оказалось большинство). А против выступили те депутаты, которых в Украине считают откровенно пророссийскими.

Порошенко под боем

Информационные ресурсы, связанные с пророссийской оппозицией, начали новую кампанию против Порошенко — его обвиняют в том, что он хочет поднять свой рейтинг на фоне «азовского кризиса».

Впрочем, пока все играет, наоборот, против украинского президента: все телеканалы уже по многу раз прокрутили в эфире аудиозаписи радиоперехватов из Черного моря, где украинские моряки отчаянно просят о помощи — но не получают даже ответа.

Украинский МИД так и не направил агрессору ноту протеста. Ограничился заявлением для внутреннего пользования. Руководитель дипмиссии в Москве не отозван в Киев для срочных консультаций. Разрыв дипломатических отношений вообще не обсуждается



Выступая в Верховной Раде, Порошенко особо заявил: переноса президентских выборов не будет, они, как и планировалось, пройдут 31 марта 2019 года. И чтобы избирательная кампания началась в срок, военное положение вводится на один месяц, а не на два, как предполагалось первоначально.

Но эти умиротворяющие заявления киевских политиков и экспертов не успокаивают. Многие в Украине указывают на то, что реакция руководства страны на керченский инцидент выглядит, как минимум, не вполне адекватно.

«Казалось бы, факт агрессии налицо. Проход украинским катерам в акваторию Азовского моря заблокирован. После того, как они дали задний ход их атаковали и с применением огнестрельного оружия захватили. Военные украинские моряки не сопротивлялись и сдались, — говорит политический обозреватель Александр Цынкевич. — В Киеве ночью срочно созывается СНБО, которое рекомендует чуть ли не объявить войну — ввести военное положение на два месяца. Но прошли сутки, и украинский МИД так и не направил агрессору ноту протеста. Ограничился заявлением для внутреннего пользования. Руководитель дипмиссии в Москве почему-то не отозван в Киев для срочных консультаций, как будто ничего не произошло. Разрыв дипломатических отношений с агрессором даже вообще не обсуждается. Сообщение на пограничных пунктах с РФ не прекращается. Торговля с противником не останавливается».

По словам эксперта, возникают закономерные вопросы: почему всё происходящее направлено «внутрь» Украины? Что должно произойти за тот месяц, который будет действовать военное положение? Какой поэтапный план действий? И, наконец, в чем вообще смысл военного положения, если правительство Украины по отношению к агрессору не сделала элементарных первоначальных шагов на дипломатическом уровне?

Последствия для граждан

Хотя решение о введении военного положения уже принято, до сих пор нет ясности, какие права граждан будут урезаны. Судя по всему — практически никакие. Разве что в тех областях, где вводится военное положение, будут запрещены забастовки и массовые протесты. Многие украинские ведомства уже объявили, что никаких изменений в их работе не будет. В соцсетях украинцы много шутили, что может быть введен «сухой закон» (законодательство это действительно позволяет), но всё так и осталось на уровне шуток.

Такого подъёма патриотизма, как в 2014-м, сейчас нет — столкновений в Керченском проливе для него явно недостаточно. Так что это военное положение – больше бутафорское. Ну и чтобы силовики лучше контролировали ситуацию в пограничных с Россией и Крымом регионах



«Дело в том, что уже началась избирательная кампания (реально, не официально), уже вложены в неё большие деньги, и никто из политиков не хочет их похоронить. Поэтому если бы военное положение как-то возмутило население, то это тут же использовали бы противники Порошенко, — объясняет украинский политический обозреватель Андрей Паливода. — А такого подъёма патриотизма, как в 2014-м, сейчас нет — столкновений в Керченском проливе для него явно недостаточно. Так что это военное положение — оно больше бутафорское. Ну и чтобы силовики лучше контролировали ситуацию в пограничных с Россией и с Крымом регионах»

Конечно, все происходящее всколыхнуло Украину, но напряжение, царившее в ночь с воскресенья на понедельник, быстро спало. В магазинах Киева нет ажиотажа, никто в панике не скупает продукты. Курс гривны в обменниках Киева утром в понедельник вырос, но не существенно, а к утру вторника и вовсе откатился назад.

О международных правовых последствиях конфликта у берегов Крыма читайте здесь. О мотивах Владимира Путина, санкционировавшего «азовское обострение», читайте здесь.