WP: США должны жестко ответить на агрессию России

Газета отмечает, что большинство западных правительств встали на сторону Украины и некоторые отреагировали жестко. Но президент США Дональд Трамп, критикуя европейских союзников, Мексику, Роберта Мюллера, телепрограмму «60 минут» и CNN, так и не выступил с прямым упреком в адрес России. Когда его спросили об инциденте, он лишь ответил: «Нам, как бы там ни было, не нравится то, что происходит», давая понять, что и Украина, и Россия виноваты одинаково, пишет The Washington Post.

«Это далеко не адекватный ответ. Соединенные Штаты должны твердо двигаться в направлении сдерживания дальнейшей агрессии со стороны России и восстановлении права Украины отправлять корабли через Азовское море и Керченский пролив. Российским портам в регионе можно пригрозить санкциями, а Украине можно поставить противокорабельные ракеты, которые позволят ей лучше защищаться. Как минимум, агрессия Путина должна повлиять на его встречу с Трампом на саммите G-20 в Буэнос-Айресе», — говорится в статье.

Трамп мог бы отказаться от встречи или начать ее, сказав российскому лидеру, что его нападение на Украину неприемлемо и будет иметь последствия. Неспособность сделать это просто подтвердит убеждение Путина, что дальнейшая агрессия против Украины не будет стоить ему ничего, заключает WP.