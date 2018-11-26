Пролив разблокирован, инцидент не исчерпан

Россия разблокировала Керченский пролив (заблокированный после перестрелки и задержания трех украинских судов). Свобода международного судоходства восстановлена. Исчерпан ли инцидент? Да и нет. Вероятно, в ближайшее время Москва вернет захваченные украинские суда и, полагаю, экипажи. Однако, осадок, что называется, останется.



Реванш Путина

Я далек от мысли, что Владимир Путин проводит свои дни в беспрестанном наблюдении за спутниковой съёмкой происходящего в Азовском море. Но у меня нет никаких сомнений, что «отмашка» на захват украинских кораблей была дана именно Кремлём. Что ясно уже сейчас?

Нынешняя акция российских властей — это, похоже, ответ на задержание украинскими пограничниками крымского судна «Норд» с экипажем на борту 25 марта этого года. Киев утверждает, что «Норд» занимался незаконным рыбным промыслом в территориальных водах Украины, а члены экипажа (все — обладатели российских паспортов, выданных в Керчи) «нарушили порядок выезда» с «временно оккупированной территории» Украины.



Аналогичные инциденты случались и раньше. Украинцы задерживали россиян, а россияне — украинцев. Однако история с «Нордом» оказалась особой. Украинские власти решили проучить Кремль. Во-первых, они постановили судно не возвращать, а продать с аукциона. Во-вторых, экипаж обменяли на задержанных российскими пограничниками украинских моряков. Но капитана «Норда» собираются судить за нарушение границы. Ему грозит пять лет.

Такого унижения Путин допустить не мог и отплатил Петру Порошенко сторицей, захватив не старый сейнер, а три боевых корабля, пусть и небольших. Теперь шкипера «Норда» могут обменять на взятых в плен украинских моряков



Такого унижения Путин допустить не мог и отплатил Петру Порошенко сторицей, захватив не старый сейнер, а три боевых корабля, пусть и небольших. Теперь шкипера «Норда» могут обменять на взятых в плен украинских моряков.

Командование пограничных войск, входящих в состав ФСБ, как и остальные российские силовики, прекрасно знает: больше всего Путин боится показаться слабым. Конфликт в Керченском проливе — ясная демонстрация, что этот важнейший (и самый предсказуемый) элемент политики Кремля остался неизменным. И это самое важное во всей истории.





Керченский пролив был заблокирован после перестрелки и задержания трех украинских судов Фото: Twitter

Игра на обострение

Если верить опубликованным киевским порталом Liga.net радиопереговорам российских и украинских военных, то украинцы действительно проходили 12-мильную прибрежную зону, включая акваторию Крыма, которую Россия считает своей, а Украина – нет. Но захвачены корабли украинских ВМС были уже в международных водах. То есть задачей российских пограничников было обострить ситуацию любой ценой.

Москва в последние месяцы усилила свое военное присутствие в регионе. Она регулярно обвиняет Украину в разного рода нарушениях, преследует украинские военные корабли и гражданские суда, плюс экспериментирует со средствами радиоэлектронной борьбы против ВМФ Украины, и, что еще важнее, с военно-морскими силами стран НАТО в Черноморском регионе.

Теперь российская власть тестирует мировую реакцию на нарушение основополагающего принципа международного права — свободы международного судоходства. Блокирование Керченского пролива, пусть и меньше чем на сутки — откровенный вызов не только Украине, но и всему миру. Европейский союз выступил довольно жёстко. Но обернется ли это заявление конкретными мерами, неясно.

США пока промолчали, хотя, видимо, постпред в ООН Никки Хейли выступит с жестким заявлением на предстоящем экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном кризису. Страны НАТО, похоже, тоже проведут заседание Североатлантического совета и осудят Москву. Но в целом, пока Украина остаётся один на один с Путиным. В Кремле будут внимательно следить за тем, что последует дальше.

Санкции от Москвы

Кремль послал Киеву и еще один сигнал: стоит закрыть Керченский пролив (а Путин показал, что может легко это сделать) — и украинская экономика серьёзно пострадает. Ведь значительная часть экспорта соседней страны идет через порты Мариуполя и Бердянска. Тем более, что грузооборот мариупольского порта уже неуклонно падает, начиная с 2014 года.

Чем бы ни закончился нынешний инцидент, ущерб уже нанесён. Инвесторы, которые могли быть заинтересованы в поставках через порты украинского Приазовья, теперь задумаются, а уже работающие в регионе могут уйти.

Соцсети захлестнула очередная война теорий заговора в диапазоне от «Порошенко спровоцировал Путина, чтобы поднять свой рейтинг и напомнить электорату, что он верховный главнокомандующий», до «Путин дал пощёчину Порошенко, чтобы поднять свой рейтинг, упавший после решения о повышении пенсионного возраста в России». И то, и другое — фантазии на свободную тему. Порошенко не стал бы рисковать неконтролируемой эскалацией, которая могла бы потребовать от него более решительных, по-настоящему боевых действий, чем введение военного положения. Рейтинг Путина едва ли сильно изменится в результате этого конфликта. Для того, чтобы он заметно поднялся, потребуется более продолжительная и, конечно, победоносная военная кампания.

Путин в очередной раз проверяет мировое сообщество. Он сделает выводы по окончании этого «экзамена».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ В КЕРЧЕНСКОМ ЗАЛИВЕ

25 ноября

4:00 по киевскому времени (5 по мск). Катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» подходят к проливу.

7:00. Российский корабль «Дон», действующей в группе военных кораблей вместе с «Соболем», «Мангустом» и «Суздальцем», протаранил «Яны Капу».

12:20. Из порта Бердянск вышли два украинских военных корабля класса «Гюрза».

13:12. Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52, а затем (в 15:30) штурмовики Су-25.

18:00. У пролива было сконцентрировано уже 8 военных кораблей России.

20:20. Украинские корабли были обстреляны.

21:00. Россия захватила «Бердянск» и «Яны Капу» вместе с экипажами.

Об украинской и моровой реакции на события в Керчи читайте здесь

* Константин Эггерт — журналист-международник, колумниcт Deutsche Welle