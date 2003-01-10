Россия и Украина на грани военного конфликта

В ночь на понедельник , 26 ноября, в Киеве собрался Совет национальной обороны для рассмотрения вопроса о введении военного положения. На Украине трехступенчатая процедура введения военного положения. Совет национальной безопасности предложил президенту Порошенку ввести военное положение на 60 дней, Порошенко поддержал. Рада собирается завтра на чрезвычайное заседание: в течение двух дней она должна либо утвердить проект о введении чрезвычайного положения, либо отклонить его. Украина обратилась в СБ ООН с требованием немедленно рассмотреть вопрос об агрессии России.

ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЗОВСКОГО МОРЯ И КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА

Контрагент: УКРАИНА - УКРАИНА

Дата подписания: 24.12.2003 Действие:Действует Дата вступления в силу: 23.04.2004 Источник опубликования: Бюллетень международных договоров, , 2004, № 7, стр. 46 СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

на русском языке:

03_110.tif







Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушившие границу с Россией, задержаны, при этом применялось оружие, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В 00:25 РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ сообщила о захвате украинских кораблей. Есть также информация о двух раненых украинских военных моряках», — заявили в ВМС Украины.Россия перекрыла баржами Керченский пролив, через который пытаются пройти в Азовское море три украинских корабля.Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове, сообщает «Интерфакс» . На странице ВМС Украины в Facebook говорится, что Россия направила два ударных вертолета Ка-52 для сопровождения украинских кораблей. В ФСБ, в свою очередь, сообщили, что Украина направила два бронированных артиллерийских корабля в качестве подкрепления к трем судам, которые движутся в Керченский пролив.Ранее ВМС Украины заявили, что российский пограничный корабль протаранил украинский буксир и повредил двигатель и обшивку. В ФСБ утверждают, что три украинских судна незаконно вошли в территориальные воды РФ.Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в твиттере видео, на котором пограничный корабль «Дон» ВМФ России таранит украинский корабль.Возле посольства РФ в Киеве собрались люди, они бросают световые шашки через железный забор посольства.Возле посольства РФ в Киеве, 00:45 26 ноября. Фото с сайта Hromadske TVОтношения России и Украине в районе Керченского пролива и Азовского моря регулируются договором от 24 декабря 2003 года. Вот он :20030110

ДОГОВОР

между Российской Федерацией и Украиной

о сотрудничестве в использовании Азовского моря

и Керченского пролива

Российская Федерация и Украина, далее именуемые Сторонами,

руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними;

руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, а также Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года;

отмечая важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития России и Украины;

будучи убеждены в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины;

исходя из необходимости сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, используемого в интересах России и Украины;

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины.

Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами.

Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между Сторонами.

Статья 2

1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

2. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в российский или украинский порт или возвращаются из него.

3. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной.

Статья 3

Российско-украинское сотрудничество, в том числе совместная деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовства, защиты морской среды, экологической безопасности, а также поиска и спасания в Азовском море и Керченском проливе, обеспечиваются как реализацией имеющихся соглашений, так и заключением, в соответствующих случаях, новых договоренностей.

Статья 4

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору Сторон.

Статья 5

1. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами Сторон.

2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в соответствии с процедурой, описанной в пункте 1 настоящей Статьи.

Совершено в г. Керчь " 24 " декабря 2003 года, в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.