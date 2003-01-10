Россия и Украина на грани военного конфликта

Россия перекрыла баржами Керченский пролив, через который пытаются пройти в Азовское море три украинских корабля.
Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове, сообщает «Интерфакс». На странице ВМС Украины в Facebook говорится, что Россия направила два ударных вертолета Ка-52 для сопровождения украинских кораблей. В ФСБ, в свою очередь, сообщили, что Украина направила два бронированных артиллерийских корабля в качестве подкрепления к трем судам, которые движутся в Керченский пролив.
Ранее ВМС Украины заявили, что российский пограничный корабль протаранил украинский буксир и повредил двигатель и обшивку. В ФСБ утверждают, что три украинских судна незаконно вошли в территориальные воды РФ.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в твиттере видео, на котором пограничный корабль «Дон» ВМФ России таранит украинский корабль.
Возле посольства РФ в Киеве собрались люди, они бросают световые шашки через железный забор посольства.
Возле посольства РФ в Киеве, 00:45 26 ноября. Фото с сайта Hromadske TV
Отношения России и Украине в районе Керченского пролива и Азовского моря регулируются договором от 24 декабря 2003 года. Вот он :
ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И УКРАИНОЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЗОВСКОГО МОРЯ И КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА20030110
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Контрагент: УКРАИНА - УКРАИНА
|Дата подписания: 24.12.2003
|Действие:Действует
|Дата вступления в силу: 23.04.2004
|Источник опубликования: Бюллетень международных договоров, , 2004, № 7, стр. 46
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ
на русском языке:
03_110.tif
между Российской Федерацией и Украиной
о сотрудничестве в использовании Азовского моря
и Керченского пролива
Российская Федерация и Украина, далее именуемые Сторонами,
руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними;
руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, а также Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года;
отмечая важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития России и Украины;
будучи убеждены в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по согласию России и Украины;
исходя из необходимости сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, используемого в интересах России и Украины;
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины.
Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между Сторонами.
Урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между Сторонами.
Статья 2
1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.
2. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в российский или украинский порт или возвращаются из него.
3. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из Сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой Стороной.
Статья 3
Российско-украинское сотрудничество, в том числе совместная деятельность в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-гидрографическое обеспечение, рыболовства, защиты морской среды, экологической безопасности, а также поиска и спасания в Азовском море и Керченском проливе, обеспечиваются как реализацией имеющихся соглашений, так и заключением, в соответствующих случаях, новых договоренностей.
Статья 4
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и применением настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору Сторон.
Статья 5
1. Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами Сторон.
2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в соответствии с процедурой, описанной в пункте 1 настоящей Статьи.
Совершено в г. Керчь " 24 " декабря 2003 года, в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.