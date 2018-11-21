Оружие Яровой

Документ поддержан руководством профильных комитетов парламента и направлен в экспертный совет фракции «Единая Россия».

Согласно законопроекту россиянам младше 21 года для приобретения охотничьего билета и лицензии на приобретение охотничьего оружия придется предоставить справку и характеристику с места работы; справку о доходах, копию налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода, а также пройти собеседование в Росгвардии.

«Личное собеседование, наряду с дополнительными документами позволит дать объективную и развернутую оценку представленной информации, при необходимости провести дополнительные проверочные мероприятия, что, в комплексе, обеспечит качественно новый уровень в упреждении и профилактике преступлений лицами в возрасте 18-21 года с использованием оружия», — цитирует Яровую ее пресс-служба

Законопроект не распространяется на служивших в армии, и тех, для кого охота является традиционным образом жизни.



Тема ужесточения контроля за продажей оружия стала обсуждаемой после нападения на колледж в Керчи, где 18-летний студент из охотничьего ружья расстрелял учащихся и сотрудников.