Субботник вне закона

В Назрань, где собрались желающие принять участие в субботнике на территории, которая стала предметом спора на фоне соглашения о границе с Чечней, стянуто большое количество силовиков, они задержали нескольких активистов.

Как сообщает «Кавказский узел», субботник на спорной территории предложили провести представители тейпов, чьи родовые башни расположены в Сунженском районе Ингушетии близ реки Фортанги. Опрошенные порталом аналитики увидели в акции открытый вызов властям Чечни, а юристы сочли, что политический подтекст субботника приравнивает его к митингу.