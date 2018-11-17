Субботник вне закона

В Назрань, где собрались желающие принять участие в субботнике на территории, которая стала предметом спора на фоне соглашения о границе с Чечней, стянуто большое количество силовиков, они задержали нескольких активистов.
Как сообщает «Кавказский узел», субботник на спорной территории предложили провести представители тейпов, чьи родовые башни расположены в Сунженском районе Ингушетии близ реки Фортанги. Опрошенные порталом аналитики увидели в акции открытый вызов властям Чечни, а юристы сочли, что политический подтекст субботника приравнивает его к митингу.Сегодня, 17 ноября, желающие принять участие в субботнике стали собираться у мемориала Памяти и Славы в Назрани. Туда стянули большое количество техники и силовиков, которые препятствовали съемке и задержали блогера Руслана Яндиева. Также по данным профильных телеграм-каналов, задержаны активисты Магомед Муцольгов, Барах Чемурзиев и Ахмед Погоров. Они принимали участие и в митингах против соглашения о границе в Магасе. Эту информацию подтверждает и журналист Изабелла Евлоева, которая в Facebook опубликовала видео задержания Яндиева. На кадрах видно как полицейские грубо задерживают блогера — валят его на землю и уносят в машину. У самой Евлоевой несмотря на слова, что она журналист, во время съемки отобрали телефон.
Соглашение о границе главы Чечни и Ингушетии подписали 26 сентября. Парламент Ингушетии 4 октября ратифицировал документ, после чего в столице республики начался многодневный митинг. 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение неправомерным, так как вопрос о границе должен решаться на референдуме. Евкуров не признал решение КС республики и обратился в Конституционный суд России, который рассмотрит дело 27 ноября.