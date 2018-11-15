Армия США просит денег

Американской армии не хватает финансирования, чтобы противостоять угрозам потенциального противника. Вооруженные силы США могут потерпеть поражение в войне с Китаем или Россией, говорится в докладе, который подготовила спецкомиссия, проанализировавшая новую Национальную оборонную стратегию страны.
«Вооруженные силы США могут понести неприемлемо высокие потери в живой силе и потери важнейших активов в своем следующем конфликте. В войне против Китая или России им может быть трудно одержать победу, и они, возможно, проиграют ее», — цитирует доклад Русская служба «Би-би-си».
Чтобы противостоять России и Китаю, по мнению комиссии, ВМФ США должен расширить свои силы подводного флота и морского транспортирования, а ВВС должны ввести в строй больше разведывательных самолетов, а также истребителей и бомбардировщиков дальнего действия со стелс-технологией. Армия должна получить больше оружия, высокоточные ракеты с большим радиусом действия, а также нарастить противовоздушные силы и материально-техническое обеспечение. Отдельно авторы отмечают, что для сдерживания России необходимо продолжения расширения НАТО в районе Балтийского моря. В разделе рекомендаций комиссия также выступила за модернизацию ядерного арсенала США.В то время как комиссия просит расширить финансирование армии, Белый дом недавно поручил Пентагону сократить запланированный бюджет на следующий год примерно на 4,5%, то есть на $33 млрд, пишет «Би-би-си», отмечая, что демократы, у которых по итогам выборов в Палате большинство, вероятно, будут добиваться увеличения военных расходов, как это рекомендуют авторы доклада.