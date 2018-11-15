Армия США просит денег

Американской армии не хватает финансирования, чтобы противостоять угрозам потенциального противника. Вооруженные силы США могут потерпеть поражение в войне с Китаем или Россией, говорится в докладе, который подготовила спецкомиссия, проанализировавшая новую Национальную оборонную стратегию страны.

«Вооруженные силы США могут понести неприемлемо высокие потери в живой силе и потери важнейших активов в своем следующем конфликте. В войне против Китая или России им может быть трудно одержать победу, и они, возможно, проиграют ее», — цитирует доклад Русская служба «Би-би-си».

По мнению экспертов, правительство уделяет недостаточно внимания развитию вооруженных сил США, в то время как Китай и Россия стремятся к доминированию в своих регионах и наращивают военный потенциал. В комиссии считают, что усилия Пентагона по повышению обороноспособности недофинансированы, хотя оборонный бюджет США в четыре раза больше китайского и в десять раз превосходит российский.

Чтобы противостоять России и Китаю, по мнению комиссии, ВМФ США должен расширить свои силы подводного флота и морского транспортирования, а ВВС должны ввести в строй больше разведывательных самолетов, а также истребителей и бомбардировщиков дальнего действия со стелс-технологией. Армия должна получить больше оружия, высокоточные ракеты с большим радиусом действия, а также нарастить противовоздушные силы и материально-техническое обеспечение. Отдельно авторы отмечают, что для сдерживания России необходимо продолжения расширения НАТО в районе Балтийского моря. В разделе рекомендаций комиссия также выступила за модернизацию ядерного арсенала США.

В то время как комиссия просит расширить финансирование армии, Белый дом недавно поручил Пентагону сократить запланированный бюджет на следующий год примерно на 4,5%, то есть на $33 млрд, пишет «Би-би-си», отмечая, что демократы, у которых по итогам выборов в Палате большинство, вероятно, будут добиваться увеличения военных расходов, как это рекомендуют авторы доклада.