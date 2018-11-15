Договоренность правительства и нефтяных компаний о заморозке мелкооптовых цен на топливо изменило торговую политику крупных НК — в ряде случаев они отказались от скидок мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки независимым АЗС, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. Высвободившиеся объемы топлива нефтяники в основном направили на собственные АЗС, а также частично продали на бирже или оставили на нефтебазах.

Такие действия привели к тому, что в Восточной Сибири, где велика доля независимых АЗС, ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов. По словам одного из собеседников «Ъ», в Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5–10%.

Президент Союза владельцев АЗС Красноярского края Евгений Решетников рассказал, что ситуация с перебоями с топливом наблюдается на АЗС всю последнюю неделю, самая проблемная позиция — дизтопливо. «Газпром нефть» заявляет о готовности к продаже топлива, но по факту ресурсы не дает, что еще больше создает напряжение, так как затрудняет возможность планирования поставок, говорит гендиректор АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов. В итоге участники рынка пытаются купить товар у «Роснефти», у Ачинского НПЗ компании стоит очередь из сотен бензовозов.

При этом в «Газпромнефть — региональные продажи» уверяют, что предприятие не сокращало объем поставок в Красноярский край. А на Ачинском НПЗ связывают очереди с повышенным спросом на зимнее дизтопливо и тем, что независимые участники рынка не сделали запасов заранее.