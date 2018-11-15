Договоренность правительства и нефтяных компаний о заморозке мелкооптовых цен на топливо изменило торговую политику крупных НК — в ряде случаев они отказались от скидок мелкооптовым покупателям, перешли на систему полной предоплаты, а также снизили отгрузки независимым АЗС, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники. Высвободившиеся объемы топлива нефтяники в основном направили на собственные АЗС, а также частично продали на бирже или оставили на нефтебазах.
Такие действия привели к тому, что в Восточной Сибири, где велика доля независимых АЗС, ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов. По словам одного из собеседников «Ъ», в Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5–10%.
При этом в «Газпромнефть — региональные продажи» уверяют, что предприятие не сокращало объем поставок в Красноярский край. А на Ачинском НПЗ связывают очереди с повышенным спросом на зимнее дизтопливо и тем, что независимые участники рынка не сделали запасов заранее.