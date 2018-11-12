Хакасию отдали КПРФ

По итогам обработки 100% протоколов он набрал 57,57% голосов. Против его кандидатуры высказались 41,16% избирателей. Конкурентов у Коновалова не было — для победы единственному кандидату необходимо было набрать более 50% голосов. Явка составила 45%.

«Это общая победа всего населения Хакасии. Несмотря на то, что даже часть людей проголосовала против, я знаю, что большая часть из них была одурманена той избирательной кампанией, которая велась против нас по телевидению, — заявил Коновалов. — Поэтому хочу сказать спасибо всем избирателям, которые пришли на участки, и, конечно, особая благодарность тем жителя, которые поддержали нас, поверили в нас, и лично я сделаю все, чтобы оправдать ваши надежды».



О том, что Коновалов будет единственным кандидатом стало известно 15 октября, когда с гонки снялся кандидат от «Партии Роста» Александр Мяхар, объяснив свое решение желанием снизить «накал страстей».

9 сентября Виктор Зимин, ранее руководивший Хакасией, не смог победить в первом туре голосования, уступив Валентину Коновалову. Позже он объявил об отказе участвовать во втором туре. В результате его перенесли на 7 октября. В нем должны были принять участие Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. 2 октября Филягин подал заявление о снятии своей кандидатуры. Александр Мяхар, занял в первом туре четвертое место и должен был составить конкуренцию Коновалову во втором туре, но тоже отказался от участия. 11 октября избирком Хакасии по представлению прокуратуры подал иск о снятии кандидатуры Коновалова из-за неправильного указания названия партии в документах на регистрацию, но позже отозвал заявление.



3 октября президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Развожаева врио главы республики Хакасия. При этом он обещал Развожаеву вернуть его в Москву после проведения выборов. Как отмечает «Тайга.инфо», провластные организации и член политсовета реготделения «Единой России» Виктор Лебедев организовали в Хакасии движение «Народный глава». Они пытались сорвать второй тур выборов, агитируя голосовать против Коновалова, чтобы провести повторное голосование в феврале 2019 года. В нем был готов принять участие Развожаев, которого хотела поддержать «Единая Россия».