Выбирать главу Хакасии будут из одного кандидата

Мяхар также отозвал иск о снятии с выборов кандидатуры Коновалова, ранее свой иск отозвал избирком, передает «Интерфакс».
9 сентября Виктор Зимин, ранее руководивший Хакасией, не смог победить в первом туре голосования, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Позже он объявил об отказе участвовать во втором туре. В результате его перенесли на 7 октября. В нем должны были принять участие Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. 2 октября Филягин подал заявление о снятии своей кандидатуры. Александр Мяхар, занял в первом туре четвертое место и должен был составить конкуренцию Коновалову во втором туре. 11 октября избирком Хакасии по представлению прокуратуры подал иск о снятии кандидатуры Коновалова из-за неправильного указания названия партии в документах на регистрацию.