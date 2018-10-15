Close

Выбирать главу Хакасии будут из одного кандидата

15.10.2018

Кандидат в губернаторы Хакасии от «Партии Роста» Александр Мяхар снялся с выборов, объяснив свое решение желанием снизить «накал страстей». Таким образом в бюллетене остался один кандидат — коммунист Валентин Коновалов.

Мяхар также отозвал иск о снятии с выборов кандидатуры Коновалова, ранее свой иск отозвал избирком, передает «Интерфакс».

9 сентября Виктор Зимин, ранее руководивший Хакасией, не смог победить в первом туре голосования, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Позже он объявил об отказе участвовать во втором туре. В результате его перенесли на 7 октября. В нем должны были принять участие Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. 2 октября Филягин подал заявление о снятии своей кандидатуры. Александр Мяхар, занял в первом туре четвертое место и должен был составить конкуренцию Коновалову во втором туре. 11 октября избирком Хакасии по представлению прокуратуры подал иск о снятии кандидатуры Коновалова из-за неправильного указания названия партии в документах на регистрацию.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.