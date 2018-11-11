День 2 : 7 млн 385 тыс 278 руб.

2--ой день кампании : собрано 7 млн 385 тыс 278 руболей. И снова основные переводы от 500 до 1000 рублей. И снова эти потрясающие записочки в семесках Сбера: " Николай Капитонович, Вам 500 руб, я пенсионер, больше не могу . Не сдавайте", "Саратов с вами", "Тула с вами", " Тверь с вами", "Не сдаваться, Волоколамск с вами!" , "ЮАР (sic! ну да? ) с вами", " Евгения, держитесь, Болонья с Вами!", "Приполярный с вами!", "профсоюз пилотов авиации общего назначения подключился к помощи" (строго) , "Разум восторжествует", "Женечка, держитесь"," С уважением за вашу открытую позицию", "Мы вас любим", "Свободу словам и доступности мнений!", "Женя, не исчезайте!", "Для нашего безнадежного дела", "Илья Владимирович : я не за вас, а за голос", "Надеюсь у вас все получится", "Завтра — будет!" и т.д. Переводы приходят почти каждую минуту — уже несколько десятков тысяч переводов . Все не зря. Ради такой поддержки стоило заниматься журналистикой. Спасибо!