СК возбудил дело о взятках при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня»

Обновлено: Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия об аресте Эдуарда Комкова, Никиты Чередниченко и Вячеслава Вишневского. Комков и Чередниченко арестованы до 25 декабря, Вишневский будет взят под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ, передает «Интерфакс».

В ходе расследования о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290, ч.5 ст.291, ч.4 ст.291.1 УК РФ (получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве).

«По данным следствия, в 2013-2014 годах генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, которые действовали в составе организованной группы. Взятка предназначалась, в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Чередниченко и Комкову уже предъявлено обвинение в получении взятки. В действиях Вишневского следствие усматривает признаки дачи взятки, в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Следствие ходатайствует об их аресте.

Вишневский после совершения преступления в 2016 году покинул территорию России и проживает в Испании, в связи с чем следствие намерено объявить его в международный розыск.

Ранее в рамках расследования дела о пожаре были арестованы 12 человек. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.