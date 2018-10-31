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#ЧП

Роскосмос назвал причину аварии ракеты «Союз-ФГ»

31.10.2018

Причиной аварии ракеты, произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней
«Авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней», — сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает ТАСС

11 октября запущенный к МКС космический корабль «Союз МС-10» не вышел на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж корабля совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, Алексей Овчинин и Ник Хейг вновь отправятся на МКС весной 2019 года.

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба).

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