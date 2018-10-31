Роскосмос назвал причину аварии ракеты «Союз-ФГ»

11 октября запущенный к МКС космический корабль «Союз МС-10» не вышел на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж корабля совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, Алексей Овчинин и Ник Хейг вновь отправятся на МКС весной 2019 года.
Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба).