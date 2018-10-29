Недоверие к власти растет. Что будет делать Кремль?





Куратор конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко Фото: ftimes.ru

Три направления ответа

Все аналитические доклады фиксируют падение рейтинга Владимира Путина, распад так называемого «посткрымского большинства» (энергия выветрилась) и фокусировку разных возрастных и социальных групп на справедливости/несправедливости. Эта справедливость идейно и политически размыта. Она привязана и к политике правительства, и к мигрантам, и к сверхбогатым, и к положению пенсионеров и т. д.

Общество ждет перемен, но протестный потенциал не растет — это фиксируют и доклады Левада-центра, и доклады КГИ Кудрина. А недавнее исследование о самых нижних голосующих возрастных группах (18–24 лет) Дениса Волкова показало, что молодые воспринимают политику уже как природный ландшафт, не интересуются ей и не связывают с ней никаких ожиданий. Только 7% в этих возрастных группах доверяют Путину, но за этим не стоит активного недоверия — это просто реакция на тот ландшафт, в котором выросло поколение. А Белановский в своем докладе напоминает, что два предыдущих кризиса доверия — монетизация льгот (2005) и выборы (2011) — окончились ничем: в первом случае энергия протеста угасла к 2006 году, а во втором — к 2014-му.



С этими докладами считаются политические менеджеры и эксперты, работающие внутри «системы». У них три направления ответа. Первый демонстрирует Сергей Кириенко своими конкурсами молодых лидеров. Ответ сводится к тому, чтобы приободрить слабеющую мышцу общественной энергии за счет веселых моделей «кадрового роста» и «социального лифта».

Если продолжать кибервойну, проводить активные военные акции за рубежом и постоянно обсуждать подготовку к большой войне на федеральных каналах, то хороший шанс получают специалисты по «духовному возрождению»



Второй заключен в том, чтобы направить энергию масс на гражданскую оборону. Если продолжать кибервойну, проводить активные военные акции за рубежом и постоянно обсуждать подготовку к большой войне на федеральных каналах вплоть до думских выборов 20121 года, то хороший шанс получают специалисты по «духовному возрождению». В начале ноября они соберутся на очередной Всемирный русский народный собор в Кремле и там будет видно их предложение на рынке борьбы с деполитизацией населения и ростом недоверия.

Третий ответ представлен на днях в докладе экспертной группы Евгения Минченко. Он, как и принято сейчас в Кремле, проводит параллели между российскими общественными настроениями и европейским и мировым подъемом популизма, и задается вопросом: какие у Кремля есть возможности, обмануть население на следующих парламентских выборах. Таких возможностей он насчитал три: запустить новый партийный проект типа «Родины» образца 2003 года, модернизировать «Справедливую Россию» (сделав из нее опять «Родину»), попробовать институционально оживить ситуацию за счет перехода к полностью мажоритарным выборам или к партийным блокам. Имеется в виду, что при этом монополия «Единой России» должна сохраняться независимо от неуклонного падения доверия к ней и невозможности ее модернизировать.

Устаревшая модель

Но сейчас любой студент-первокурсник уже знает, что партии в корпоративном государстве играют иную роль, чем в либеральных демократиях. И бесполезно «модернизировать» партии, которые не могут формировать ответственное правительство в результате выборов. Поэтому всерьез планы дальнейшего партстроительства никто не воспринимает.

Конечно, Кремль заинтересован в том, чтобы имеющие партии умело манипулировали общественными настроениями, он даже уже готов на то, чтобы парламентские партии имели нескольких своих губернаторов. Но это мало влияет на падение доверия в целом.

Оживление всей политической жизни могло бы произойти в двух случаях: если бы Кремль впустил на выборы Навального и его сторонников, и если бы Кремль дал возможность войти на выборы тем многочисленным лояльным организациям, которые патронирует КГИ Кудрина. Но даже и во втором случае лидер должен пользоваться полной независимостью от Кремля, иначе уровень доверия будет, как к Собчак. Иначе говоря, Кремль должен впустить либо тех, либо этих «без оговорок». Это невозможно себе представить. Никто не возьмет ответственности за такое решение.

Оживление всей политической жизни могло бы произойти в двух случаях: если бы Кремль впустил на выборы Навального и его сторонников и если Кремль дал возможность войти на выборы тем организациям, которые патронирует КГИ Кудрина



Система собирается перешагнуть через недоверие за счет всех трех направлений сразу: за счет конкурсов молодых лидеров (Кириенко), за счет разбухания милитаризма для населения (Шойгу) и за счет наименее рискованного сценария партийной «реформы», т. е. за счет вспенивания Турчака и Миронова.

Все это вместе образует суровый коктейль, с которым система подойдет к думским выборам 2021 года. Коротко говоря, молодые карьеристы должны активно участвовать в гражданской обороне, опираясь на духовное возрождение и это должно оживить и парламентские партии. Альтернативного предложения нет.

Легко предсказать, как пройдут парламентские выборы-2021 при таких стратегиях. Вместо ослабления и ухода с исторической сцены старых постсоветских партий произойдет прямо противоположное: ЕР будет терять голоса, а ЛДПР и КПРФ будут разбухать. Нет никаких других опций.

При этом реальные оси конфликта будут нарастать не там, где фиксирует социология, т.е. не между «властью» и «обществом». Поскольку речь идет о корпоративном государстве, которое воспроизводит сословную структуру, то и конфликтность будет нарастать между сословиями. И в первую очередь, между «сверхбогатыми» путинцами (новой аристократией) и «патриотической» гражданской и военной бюрократией. А в целом — между всеми корпорациями, получившими свои сословные привилегии в средине нулевых и десятые годы нового века — в золотое время путинизма.