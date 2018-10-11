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#Протест

Эксперты КГИ увидели предпосылки новых протестов

11.10.2018

Эксперты Комитета гражданских инициатив усмотрели ряд предпосылок новой волны протестов в России
Комитет гражданских инициатив подготовил доклад «Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия», основанный на социологических исследованиях и психологических тестах, проведенных «Левада-центром». Как отмечает РБК, среди его авторов экономист Михаил Дмитриев и социолог Сергей Белановский, которые в марте 2011 года, менее чем за год до начала «болотного протеста», предсказали усиление недовольства политической системой в обществе.

В докладе отмечается, что внутреннюю политику, в отличие от внешней поддерживает меньшее количество населения: «в последнее время акцент в восприятии внешней политики вновь, как и до 2014 года, смещается в сторону важности благосостояния страны, а не военной мощи». При этом всего 20% опрошенных авторами исследования россиян утвердительно отвечают на вопрос, является ли Россия великой державой. Внешняя политика позволяет населению отчасти чувствовать себя гражданами великой державы, но полной уверенности в этом они не испытывают, делают вывод авторы доклада.

Исследование зафиксировало у россиян высокую готовность к переменам, признаки вытеснения надежды на сильную власть запросом на справедливость, а также ослабление надежды на помощь государства при стремлении рассчитывать прежде всего на собственные силы. При этом авторы доклада подчеркивают, что основная часть исследования проводилась до объявления о повышении пенсионного возраста, которое привело к существенному снижению рейтингов власти и усилению протестных настроений.

Сергей Белановский считает, что в России высока вероятность политической дестабилизации. По его мнению, главными предпосылками к радикальным политическим изменениям становятся экономические проблемы и сокращение социальных льгот, накладывающиеся на недовольство региональных элит политикой федерального центра. Одновременно Белановский указывает на высокие риски появления череды локальных протестов.

Основные претензии россиян к президенту по состоянию на апрель 2018 года заключались в том, что ему не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей, вернуть им средства, которые были утеряны в ходе реформ, а также повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия.

На момент проведения исследования политическая активность и протестный потенциал россиян оставались на низком уровне, однако повышение пенсионного возраста могло послужить катализатором для перехода латентных изменений в открытую фазу, отмечают эксперты КГИ.

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