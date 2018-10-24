Унабомбер-2018

Правоохранительные органы США перехватили несколько бомб, которые были направлены в Белый Дом, бывшему президенту США Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу. Из-за угрозы взрыва эвакуировано здание с офисом CNN в Нью-Йорке.Секретная служба США выпустила официальное обращение , в котором рассказала, что ее сотрудники перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены Хиллари Клинтон и Обаме. Посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Обамы — уже 24 октября в Вашингтоне.

В ходе обязательной проверки посылки были моментально идентифицированы как возможные взрывные устройства. Секретная служба заверяет, что адресаты были в безопасности, так как опасные посылки к ним бы не были доставлены.

CNN сообщает, что спецслужбы также перехватили взрывчатку, направленную в Белый Дом. По данным телеканала, все бомбы были работоспособны, хотя их конструкция и была примитивной. При этом из-за угрозы минирования пришлось эвакуировать здание, где расположен офис CNN.

22 октября посылку с бомбой Джорджу Соросу обнаружил один из служащих его резиденции. Он отнес взрывное устройство на безопасное расстояние и вызвал полицию. Миллиардера в тот момент не было дома. По данным The New York Times , взрывчатка, перехваченная 24 октября, схожа с той, что была отправлена меценату.

С 1978 по 1995 годы бывший математик Теодор Качински, которого американская пресса прозвала Унабомбер, разослал по почте 16 взрывчатых устройств. Его целями были университеты и авиалинии, которые, по мнению Качинского, отрицательно влияли на человечество. В результате действия Унабомбера погибли 3 человека и пострадали 23. Качинский был схвачен в 1996 году и приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.



Обновлено: Секретная служба США выступила с опровержением появившихся в СМИ сообщений о перехвате подозрительной посылки, отправленной в Белый дом, передает агентство Associated Press.