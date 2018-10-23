Арест за слово

За первые полгода в России за нарушения при проведении массовых акций привлечены 1492 человека, почти каждый десятый был арестован.
Как сообщает «Апология протеста», в основном фигуранты дел получили различные штрафы (1227 человек), 142 человека были арестованы, 123 назначили обязательные работы.
«Уже сейчас можно утверждать, что 2018 год стал лидером по количеству арестов мирных протестующих, так как 142 ареста в первом полугодии и более сотни арестов только лишь по итогам акции 9 сентября уже значительно превышают показатели прошлого года», — говорится в сообщении «Апологии протеста».
«Апология протеста» — проект Международной правозащитной группы «Агора», который занимается помощью задержанным участникам массовых акций.