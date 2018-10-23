Арест за слово

За первые полгода в России за нарушения при проведении массовых акций привлечены 1492 человека, почти каждый десятый был арестован.

Как сообщает «Апология протеста», в основном фигуранты дел получили различные штрафы (1227 человек), 142 человека были арестованы, 123 назначили обязательные работы.

Правозащитники отмечают, что общее число привлеченных за нарушение митингового законодательства снизилось по сравнению с первым полугодием 2017 года, но резко выросла доля административных арестов — в 2018 году каждое десятое наказание было арестом. В прошлом году было отмечено максимальное число привлеченных, начиная с 2011 года, но арест был назначен в 167 делах, что составляет чуть более 4% из общего числа назначенных судами наказаний.

«Уже сейчас можно утверждать, что 2018 год стал лидером по количеству арестов мирных протестующих, так как 142 ареста в первом полугодии и более сотни арестов только лишь по итогам акции 9 сентября уже значительно превышают показатели прошлого года», — говорится в сообщении «Апологии протеста».

«Апология протеста» — проект Международной правозащитной группы «Агора», который занимается помощью задержанным участникам массовых акций.