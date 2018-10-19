«В ближайшие месяцы (будет поставлена на вооружение российской армии) система "Авангард",— сказал президент России Владимир Путин на заключительной сессии клуба «Валдай» в Сочи 18 октября.— "В ответ на строительство ПРО Соединенными Штатами мы совершенствуем свои ударные комплексы. Некоторые уже стоят у нас на вооружении, некоторые будут поставлены в ближайшее время", —уверенно заявил президент.





Майкла Кофмана

— Это true lies — правдивая ложь. Дело в том, что заявления о серийном производстве и о принятии на вооружение в российском бюрократическом лексиконе не обязательно означает, что система фактически вошла в массовое производство или достигла начальных эксплуатационных возможностей. Это вполне может означать, что система еще находится на стадии испытаний , в лучшем случае — прошла стадию прототипа. Следовательно, оружие может быть принято на вооружение, но его не будет еще несколько лет после того.

В случае с системой «Авангард» проблема очевидна: этот гиперзвуковой планирующий крылатый блок должен быть выведен на орбиту ракетой на тяжелом топливе RS—28 «Сармат» ( подробнее о МБР «Сармат» и гиперзвуковом оружии здесь). А «Сармат» еще не готова: испытания по ее запуску должны начаться в следующем году. Таким образом, даже если отработка «объекта 4202», то есть «Авангарда», будет завершена в ближайшее время, придется ждать еще несколько лет, пока будет готова МБР — скорее всего, это произойдет где-то в 2020-х.