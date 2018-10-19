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#Армия

Правдивая ложь

19.10.2018 | The New Times

Так квалифицируют заявление Путина о поставке на вооружение российской армии системы «Авангард» специалисты

«В ближайшие месяцы (будет поставлена  на вооружение российской армии)  система "Авангард",— сказал президент России Владимир Путин на заключительной сессии клуба «Валдай» в Сочи 18 октября.— "В ответ на строительство ПРО Соединенными Штатами мы совершенствуем свои ударные комплексы. Некоторые уже стоят у нас на вооружении, некоторые будут поставлены в ближайшее время", —уверенно заявил президент.


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Комментарий Майкла Кофмана  (Michael Kofman) , старшего исследователя CNA Corporation, специалиста по российскому военно-промышленному комплексу:

— Это true lies — правдивая ложь.  Дело в том, что заявления о серийном производстве и о принятии на вооружение в российском  бюрократическом лексиконе не обязательно означает, что система фактически вошла в массовое производство или достигла начальных эксплуатационных возможностей. Это вполне может означать, что система еще находится на стадии испытаний , в лучшем случае —  прошла стадию прототипа. Следовательно, оружие может быть принято на вооружение, но его не будет еще несколько лет после того.

В случае с  системой «Авангард» проблема очевидна: этот гиперзвуковой планирующий крылатый блок  должен быть выведен на орбиту ракетой на тяжелом топливе RS—28 «Сармат» ( подробнее о МБР «Сармат» и гиперзвуковом оружии здесь). А «Сармат»  еще не готова: испытания по ее запуску должны начаться в следующем году. Таким образом, даже если отработка «объекта 4202», то есть «Авангарда»,  будет  завершена в ближайшее время, придется ждать еще несколько лет, пока будет готова МБР — скорее всего, это произойдет где-то в 2020-х.

 

 

 

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