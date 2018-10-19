Золотов — Навальному: «Дебаты? Я его на другое приглашал»

Свой отказ Золотов объяснил тем, что приглашал политика на спортивный поединок.«Дебаты? Я его на другое приглашал», — сказал Золотов, отвечая на вопрос журналистов, примет ли он приглашение Навального подебатировать на федеральном телеканале, передает ТАСС.
Золотов отметил, что на вопрос Навального он ответит, а в каком формате он решит позже.
«Меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу и вернемся», — добавил Злотов.
Ранее в Арбитражный суд Москвы иск подал крымский мясокомбинат «Дружба народов», о котором говорилось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о поставках продовольствия Росгвардии. В расследовании утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат завышает закупочные цены.
После расследования ФБК Золотов вызвал Навального на дуэль «на ринг, татами, куда угодно» и пообещал сделать из него за несколько минут «хорошую, сочную отбивную». В день обращения Золотова Навальный находился в спецприемнике, где отбывал административный арест за нарушения при организации массовой акции. После освобождения политик ответил генералу и принял вызов, пригласив его на дебаты в эфире федерального телеканала. При этом Навальный рассказал о дорогостоящей недвижимости семьи Золотова, которую в ФБК оценили в 3,5 млрд руб.