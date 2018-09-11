Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль

Вспоминая Бориса Березовского и Михаила Ходорковского, Золотов говорит об оппозиции: «Для вас народ — это просто быдло, вы так об этом и говорите, совершенно не стесняясь. И что он достоин той участи, в которой сейчас существует. Вы знаете, вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нравственности — абсолютно ничего».
«В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические измышления. В офицерской среде не принято это просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею ввиду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно», — заявил Золотов.
Обращение Золотова стало ответом на расследование ФБК о нарушениях Росгвардии при закупках продовольствия, которое было опубликовано 23 августа.
Алексей Навальный отбывает 30-суточный административный арест, куда его 27 августа отправил суд за организацию январской акции протеста. От имени ФБК на заявление Золотова ответила юрист фонда Любовь Соболь.
«Золотов требует «сатисфакции» от Навального. Наверное, друг Путина не знает, что Навального незаконно удерживают под административным арестом... За все факты в расследовании ФБК, готовы отвечать, потому что коррупция в этом деле очевидна», — написала она в Twitter.