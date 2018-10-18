Навальный ответил Золотову

«Раз вы решили возрождать замечательные традиции, то знаете, что вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире Первого канала или Второго канала или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей», — сказал Навальный в своем обращении к генералу Золотову, отметив, что дает на ответ неделю.Навальный заявил, что Золотов в 90-х годах работал на «криминального авторитета» Романа Цепова, был причастен к убийству политика Бориса Немцова, а его семья живет на коррупционные деньги. По словам Навального, сын Золотова Роман купил 88 соток земли в Барвихе за не менее $5 млн и квартиру в Москве площадью 160 квадратных метров. Соседний участок на Рублевке занимает зять Золотова Юрий Чечихин. У дочери генерала Жанны Золотовой дорогая квартира в Москве. Сам Золотов в собственность приобрел имение, где раньше жили высокопоставленные чиновники, в том числе Анастас Микоян. Всего стоимость различной недвижимости семьи Золотовых Навальный оценил в 3,5 млрд руб.11 сентября Золотов вызвал Навального «на ринг, татами, куда угодно» и пообещал сделать из него за несколько минут «хорошую, сочную отбивную». Глава Росгвардии назвал политика «оппозиционной моськой, которая возомнила себя слоном». Обращение Золотова стало ответом на расследование ФБК о нарушениях Росгвардии при закупках продовольствия, которое было опубликовано 23 августа.

В день обращения Золотова Навальный находился в спецприемнике, где отбывал административный арест за нарушения при организации массовой акции. После освобождения его арестовали повторно, на свободу политик вышел спустя 50 суток на 14 октября.