Навальный ответил Золотову

Навальный заявил, что Золотов в 90-х годах работал на «криминального авторитета» Романа Цепова, был причастен к убийству политика Бориса Немцова, а его семья живет на коррупционные деньги. По словам Навального, сын Золотова Роман купил 88 соток земли в Барвихе за не менее $5 млн и квартиру в Москве площадью 160 квадратных метров. Соседний участок на Рублевке занимает зять Золотова Юрий Чечихин. У дочери генерала Жанны Золотовой дорогая квартира в Москве. Сам Золотов в собственность приобрел имение, где раньше жили высокопоставленные чиновники, в том числе Анастас Микоян. Всего стоимость различной недвижимости семьи Золотовых Навальный оценил в 3,5 млрд руб.
11 сентября Золотов вызвал Навального «на ринг, татами, куда угодно» и пообещал сделать из него за несколько минут «хорошую, сочную отбивную». Глава Росгвардии назвал политика «оппозиционной моськой, которая возомнила себя слоном». Обращение Золотова стало ответом на расследование ФБК о нарушениях Росгвардии при закупках продовольствия, которое было опубликовано 23 августа.
В день обращения Золотова Навальный находился в спецприемнике, где отбывал административный арест за нарушения при организации массовой акции. После освобождения его арестовали повторно, на свободу политик вышел спустя 50 суток на 14 октября.