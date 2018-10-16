Тест для чиновника

Претендентам на должности в новом правительстве Хабаровского края придется написать тесты, пройти собеседования, а также представить собственные программы действий по развитию отраслей, в которых они собираются работать. Как сообщает портал «Губерния», такой порядок оценки будущих чиновников региона утвердил губернатор Сергей Фургал.

Тест будет состоять из 60-80 вопросов. Соискателям, в частности, предстоит доказать, что они хорошо ориентируются в федеральных и региональных законах, знают основы управления проектами, инвестиционной политики государства и края, а также владеют нормами официально-делового стиля русского языка.

Потенциальному сотруднику правительства также будет нужно рассказать о проблемах отрасли и предложить пути их решения, причем со сроками и источниками финансирования.

Защищать свои идеи кандидат будет на собеседовании. Лучших претендентов жюри порекомендует назначить на должности, середняков — отправить в кадровый резерв, а «двоечников» посоветует не допускать к управленческим постам.

Сергей Фургал, представитель ЛДПР, на прошедших выборах набрал 69,57% голосов против 27,97% у экс-главы региона и кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.

