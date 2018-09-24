Кандидаты от ЕР проиграли на выборах губернатора Хабаровского края и Владимирской области

Кандидаты от «Единой России» не прошли второй тур выборов губернатора в Хабаровском крае и Владимирской области. В обоих случаях победу одержали представители ЛДПР.

По данным Центризбиркома, в Хабаровском крае победил Сергей Фургал, он набрал 69,57% голосов против 27,97% у экс-главы региона и кандидата от ЕР Вячеслава Шпорта. Отрыв составил более 40%. Экзит-полы показывали победу Шпорта, но Фургал лидировал на протяжении всего подсчета голосов. В ЦИК сообщили, что не нашли в регионе нарушений, которые могли бы привести к отмене результата второго тура.

Во Владимирской области действующий губернатор Светлана Орлова проиграла кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. Он набрал 57,03% голосов против 37,46% у Орловой. В ходе подсчета голосов, около 23:00 МСК на онлайн-табло ЦИК перестала обновляться информация, а потом появились данные о преимуществе Орловой. Затем ситуация вновь изменилась. В ЦИК это назвали техническим сбоем. Серьезных нарушений там тоже не нашли, назвав избирательную кампанию одной «из самых чистых».

В Приморье второй тур выборов закончился скандалом. После обработки 95% протоколов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, по после обработки еще 4% голосов лидером стал врио губернатора Андрей Тарасенкою На следующий день у здания администрации края во Владивостоке собрались сторонники Ищенко и недовольные ходом выборов в регионе. Итоги голосования отменили.



Второй тур также предстоит провести в Хакасии. Действующий глава региона снял свою кандидатуру с выборов. Голосование пройдет 7 октября.