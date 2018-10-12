«Роскосмосу» ясны причины аварии «Союза»

11 октября запущенный к МКС космический корабль «Союз МС-10» не вышел на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж корабля совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.
Окончательной версии аварии пока нет, но причины понятны, рассказал исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.
Экипаж корабля — Алексей Овчинин и Ник Хейг — отправятся на МКС весной 2019 года.
«Мы вернулись в Звездный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года», — написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.
Реабилитация Овчинина и Хейга продлится не дольше двух дней, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.